Животным стало трудно дышать: в Нидерландах норки заразились коронавирусом от работников ферм

Мир

В Нидерландах в последний день завершившейся недели произошло довольно тревожное событие, которое может стать первым официально зафиксированным случаем передачи коронавируса от человека животным: COVID-19 обнаружили у беззащитных норок, содержавшихся на двух фермах.

Об этом пишет Dutch News. nl со ссылкой на местное министерство экономики.

Фермы с заразившимися животными расположены в городах Гермерт-Бакель и Лаарбек, в южной провинции Северный Брабант, где произошла самая серьезная вспышка коронавируса в стране.

У норок взяли анализы на коронавирус после того, как у них были выявлены симптомы заболевания, в частности, трудности с дыханием.

Ранее COVID-19 был подтвержден у нескольких работников фермы. Предполагается, что норки заразились от них.

В связи с возможностью инфицирования жителям соседних населенных пунктов посоветовали не приближаться к фермам на расстояние до 400 метров. Сейчас въезд в фермы закрыт, медики также не рекомендуют гулять вблизи мест разведения норок.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в нью-йоркском зоопарке в районе Бронкс COVID-19 заразилась тигрица Надя. По мнению специалистов, 4-летнюю малайскую тигрицу заразил работник зоопарка, который за ней ухаживал. Болезнь у него могла протекать бессимптомно или у него не было явных признаков заражения. Сделанный Наде тест на COVID-19 дал положительный результат.

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