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Королева Елизавета и принц Филипп отмечают 72-летие со дня своей свадьбы порознь (фото)

13:27 20 ноября 2019 214
Королева Елизавета и принц Филлипп
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

20 ноября королева Великобритании Елизавета II и ее муж принц Филипп, герцог Эдинбургский, празднуют 72-ю годовщину со дня своей свадьбы. Издание Express со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что супруги проведут этот день порознь. 93-летняя королева — в Лондоне, а 98-летний принц Филипп, который два года назад официально вышел «на пенсию», — во дворце Сандрингем в графстве Норфолк. Сообщается, что приоритетом для Ее Величества являются ее королевские обязанности — даже, если это наносит ущерб ее семейной жизни. За последние три месяца Елизавета и Филипп виделись всего лишь два раза.

У супругов четверо детей

Источник издания говорит, что отдых, безусловно, полезен для здоровья Филиппа, однако без его твердой руки королеве сложно управлять семейными делами, в которых наблюдается кризис, и держать все под контролем. «Он мог бы более жестко посоветовать Эндрю, как поступить, если бы был рядом», — полагает инсайдер, имея в виду скандал вокруг интервью среднего сына королевы.

Члены семьи поздравили королеву и принца с годовщиной в соцсетях. Первыми это сделали герцог и герцогиня Кембриджские. Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали черно-белое фото молодых Елизаветы и Филиппа, а также более свежий их снимок, подписав их: «Желаем Ее Величеству королеве и Его Королевскому Высочеству герцогу Эдинбургскому очень счастливой 72-летней годовщины свадьбы».


Ранее «ФАКТЫ» писали, что эксперт по языку жестов высказалась о поведении Кейт Миддлтон и принца Уильяма на публике.

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