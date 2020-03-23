Во время карантина отдавать внуков бабушкам и дедушкам нельзя, — врач-инфекционист

Прямая линия

Врач-инфекционист высшей категории, старший преподаватель Школы здравоохранения Национального университета «Киево-Могилянская академия», кандидат медицинских наук Юрий Жигарев в разговоре с одним из наших читателей заметил: «Мне легко отвечать на ваши вопросы: я не знаю». Действительно, сегодня ситуация с новым коронавирусом даже у специалистов вызывает больше вопросов, чем ответов. Не удивительно, что опасный возбудитель не только поражает все больше людей на планете, но заодно умножает и панику. Читателей, которые дозвонились на нашу прямую линию, интересовало, нужно ли носить маску, если нет никаких симптомов? Почему чаще болеют пожилые люди? Может ли заболеваемость снизиться с наступлением тепла? Когда закончится карантин? Ответы — в прямой линии. Читайте также: Что делать, если вы заподозрили у себя коронавирус

«Быстрый тест обнаружит антитела, если симптомы болезни уже проявились»

*- Здравствуйте, Юрий Александрович! Звонит Вера Ивановна. Живу в Ирпене, работаю в Киеве. Но сейчас временно дома. Карантин у нас до начала апреля. Что будет потом? Вирус к лету исчезнет?

— Никто не знает, когда закончится карантин. Если ситуация будет улучшаться, ограничения отменят. Надеемся, что с наступлением тепла инфекция поутихнет. Ведь вирусы гриппа и других респираторных инфекций (а COVID-19 — респираторный вирус) активны лишь осенью, зимой и ранней весной. Летом люди практически не болеют ОРВИ или гриппом.

*- Меня зовут Николай. Звоню из Киева. Читал, что этот вирус выведен в лаборатории. Это правда?

— Точного ответа пока нет. Совсем не обязательно, что кто-то вывел вирус — новые возбудители инфекций время от времени появляются сами по себе. Как сто лет тому назад «испанка», вызвавшая пандемию, во время которой погибли миллионы людей. Но что-то странное в этом вирусе есть. Например, никто не нашел ту летучую мышь или змею, а главное — «нулевого» пациента, от которого начали заражаться другие люди. Эпидемиологи, которые анализировали ситуацию, говорят, что создается впечатление, будто произошло массовое заражение разных людей, не связанных между собой. Подозрение пало на рынок морепродуктов в Ухани. К этой версии привязались потому, что большинство заболевших его все-таки посещали.

— В Китае некоторые пациенты после выздоровления заражались повторно. Чем это объяснить?

— Больные могли просто не долечиться, поэтому спустя некоторое время снова начали выделять вирус. Не исключено, что пациенты повторно заразились этим же или другим штаммом коронавируса. Возможно, через год-два мы будем видеть десять вариантов разных штаммов, как у гриппа. Пока ясно одно: такие случаи есть.

*- Ирина из Киева, 62 года. Меня интересует, вырабатываются ли антитела у тех, кто выздоровел?

— Да, причем титры настолько высокие, что китайские врачи даже используют плазму крови выздоровевших людей для лечения больных. Но пока слишком мало информации, чтобы понять, как вырабатываются эти антитела, насколько они специфичны.

*- Светлана из Бучи Киевской области. В Интернете прочитала, что в США начали тестировать вакцину против коронавируса на добровольцах. Значит, появилась надежда на спасение?

— Вакцину только начали тестировать, а клинические испытания обычно длятся минимум несколько месяцев. После появления препарата требуется время, чтобы наладить производство. В первую очередь прививать следует пожилых людей, которые считаются самыми уязвимыми. Однако вопрос в том, насколько стойкий у них вырабатывается иммунитет? Известно, что иммунная система с возрастом дает менее активный ответ на прививку. Детей прививать нет смысла: они от этой инфекции особо не страдают.

*- Вас беспокоит Елена Ивановна из города Каменец-Подольский. У меня заболело горло, на следующий день возник сухой кашель, а потом в груди заиграла «гармошка», но температуры нет. Против кашля немного помогают ингаляции, а также теплое молоко с «Боржоми». Это может быть заражение коронавирусом?

— Даже пациенту, который приходит с такими жалобами на прием, однозначно ответить не могу — нужно делать тесты. Сегодня есть два вида проверки на коронавирус. Первый — с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР), которая уже с первых дней может определить, инфицирован ли коронавирусом человек с симптомами ОРВИ. Исследование точное, но не дешевое, потому что нужна специально оборудованная лаборатория. Второй вид — быстрые тесты. Они проводятся не по слюне, как ошибочно считают многие, а по крови. Но эти тесты пока не настолько доступны, чтобы каждый мог просто пойти в аптеку и купить их.

Еще одна проблема таких тестов в том, что они реагируют только на антитела, для выработки которых нужно время. Если человек заразился вчера-позавчера, то сегодня этот тест покажет негативный результат, хотя инфицированный может уже выделять вирус. Поэтому быстрые тесты имеет смысл делать, если появились симптомы.

*- Это Ольга из Выжницы Черновицкой области. Прочитала в Интернете, что первый пострадавший от коронавируса мужчина из Черновцов выздоровел. А как восстанавливаются легкие у тех, кто переносит болезнь тяжело? Не остаются ли последствия до конца жизни?

— Новый коронавирус опасен осложнением — вирусной пневмонией. Научные источники утверждают, что в легких остаются изменения. Но стойкие они или нет, пока говорить рано.



Насколько я знаю, ситуация у этого пациента было нетяжелая, и он сумел справиться с инфекцией. При тяжелом течении применяется искусственная вентиляция легких (ИВЛ). Лечение в стационаре занимает минимум две недели, но может затянуться до трех-четырех.

Анализы, подтверждающие заражение коронавирусом Исследование крови с помощью ПЦР.

Экспресс-тесты (при появлении симптомов).

«Тому, кто ухаживает за больным, нужен респиратор со специальным клапаном»

*- Прямая линия? Инна из Киева. Сыну четыре года. Говорят, что дети заражаются редко, однако в Украине уже госпитализировали двоих. Надо ли бояться за детей?

— Бояться вообще никогда не надо. Страх — это стресс, а стресс снижает иммунитет. Если уж бояться, то за пожилых родственников. Не вздумайте им во время карантина «подкинуть» внука: он может поделиться в бабушками и дедушками вирусом. Причем у самого ребенка может и не быть ярких симптомов: пару раз кашлянул, и все.

— Почему пожилые так уязвимы?

— Все инфекции, включая грипп, у пожилых пациентов протекают тяжелее. Но четкой зависимости уровня смертности от возраста нет. Новый коронавирус дает серьезную цифру летальных исходов: после 80 лет умирают 15 больных из ста. Это можно объяснить тем, что возбудитель взаимодействует с определенными рецепторами, которых у пожилых больше, поэтому у вируса больше «дверей», чтобы войти в клетку. Конечно же, играют роль хронические заболевания сердца, сосудов, легких, других органов, ослабляющие иммунитет.

*- Людмила из города Черкассы. Врачи говорят, что в людных местах лучше носить маску. Она действительно спасает?

— Маска обязательно нужна больному человеку, чтобы не распространять микробы. Ее нужно обязательно надеть, если беспокоят температура, кашель, насморк, и нужно срочно выйти, например, в аптеку. Но если есть возможность, лучше остаться дома. А тому, кто ухаживает за больным, советую использовать респиратор со специальным клапаном. Если его нет, то маска лучше, чем ничего.

*- Михаил из Запорожской области. Много информации, и порой она противоречивая. Сколько длится инкубационный период? Может ли вирус снизить свою агрессивность, если поразит большое количество людей?

— Мне очень легко отвечать на ваши вопросы: я не знаю. Как в старом медицинском анекдоте: старенький профессор осматривает больного с непонятным диагнозом, и в заключении пишет: ЧЕЗ. Пациент спрашивает: «Что это за диагноз?» Ответ краток: «Черт его знает». Так и здесь. Много информации, но мало знания. Причем, китайские врачи еще и дозируют информацию: мы знаем только то, что они хотят рассказать. Поэтому невозможно привести к общему знаменателю эпидемическую ситуацию в разных странах. Вирус вроде бы один, но по-разному себя проявляет, например, в Италии и Иране. Скорее всего, он меняется, причем очень быстро.

— Может быть, он подстраивается под национальный характер?

— Мне кажется, что этот вирус «тестирует» и нашу политическую систему, и наше здравоохранение, и наш менталитет. Безответственность чиновников, бессмысленность решений… Можно «всмотреться» в вирус и, как в зеркало, увидеть все наши недостатки.

Симптомы коронавирусной инфекции Высокая температура.

Сухой кашель.

Затрудненное дыхание.

«Фитонциды, находящиеся в чесноке, работают против всех вирусов»

*- «ФАКТЫ? Виктория из Бородянки Киевской области. Прочитала в анонсе, что есть люди, которые могут заразить вирусом до сотни окружающих. Почему?

- Здесь два важных момента. Первый — возможна высокая концентрация вируса в организме. Человек, как фонтан заразы, бурно рассеивает вирус вокруг себя. Второй — малосимптомное носительство. Возникает парадокс: такой человек может чувствовать себя хорошо, но именно поэтому успевает заразить многих вокруг себя. Ведь если ему плохо, то он лежит, а коль самочувствие хорошее, то, ничего не подозревая, ходит и «делится» вирусом с другими.

*- Леся из Ковеля Волынской области. Правда, что у того, кто ест чеснок, риск заражения уменьшается?

- Фитонциды, которые есть в чесноке, работают против всех вирусов. Поэтому чеснок — мое любимое средство борьбы с микробами. Но если каждый день с утра вы будете есть чеснок, то ни один человек к вам ближе, чем на два метра не подойдет. А поневоле приблизившись, не выдержит 15 минут. Эти два параметра — время и расстояние — взяты как критерии относительной безопасности. Можно также капнуть на запястья или за ухом капельку эфирного масла и растереть — вокруг вас образуется облако фитонцидов. Вирусу в этой среде некомфортно.

Важно знать: пока, к сожалению, нет ни вакцины, ни препарата, который бы убивал коронавирус. Все, что предлагает Интернет: таблетки, настойки и другие средства — это способ получения денег с легковерных пользователей.

*- Мария из Киева, 34 года. Врачи в один голос говорят, что это только начало эпидемии. Что поможет снизить количество пострадавших?

- Нет сомнения, что новая инфекция генерирует панику и страх. Не поддавайтесь! Если это возможно, перейдите на удаленную работу. Сегодня много адекватных руководителей, которые даже в государственных учреждениях отпускают сотрудников по домам.

Запаситесь продуктами на неделю-другую, чтобы без крайней необходимости не идти в магазин (не стоит скупать мешками крупы и сахар!). Позаботьтесь о медикаментах. Если принимаете постоянно какие-то лекарства, проверьте, чтобы их хватило на две-три недели. Особенно актуально это для пожилого человека. Также нужно обеспечить себя препаратами, которые могут понадобиться при любом ОРВИ или гриппе: жаропонижающие, спреи и полоскания для горла, сосудосуживающие капли в нос. Проверьте домашнюю аптечку, если чего-то не хватает — докупите. Плановые медицинские процедуры, операции придется перенести на более поздние сроки.

Как бы кощунственно это не звучало, но не навещайте своих пожилых родственников. У многих людей в кризисной ситуации просыпаются сыновние и дочерние чувства -поддержать морально и материально, помочь продуктами. Надо понимать: вы можете быть инфицированным, не имея симптомов. А у пожилого человека, который сидит дома, нет других шансов подхватить эту инфекцию, кроме того, что вы ее сами принесете. Общайтесь по скайпу, звоните по телефону. Заказывайте родителям продукты и лекарства с доставкой, оплачивайте счета по Интернету. Тем самым вы убережете здоровье стариков, а возможно — сохраните им жизнь. Поверьте, за неделю-две с родными ничего не случится, если дети и внуки не пообщаются с ними вживую.

Как вести себе во время карантина По возможности работать удаленно.

Запастись недели на две необходимыми продуктами и средствами гигиены.

Проверить аптечку, и при необходимости пополнить препаратами.

Перенести плановые медицинские процедуры.

С пожилыми родственниками общаться по телефону.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Украине ученые совместно со студентами НАУ и учениками киевской школы № 159 создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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