Ляшко оценил возможность возвращения жесткого карантина в Украине

Украина

В Украине, где на утро среды, 10 июня, зафиксирован уже 28 381 случай COVID-19 (за последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 525 человек) динамика заболеваемости не превышает среднюю, которая позволяет переходить на следующий этап смягчения карантинных мер.

«Смягчение — вынужденный шаг с учетом стабилизации ситуации и запуска экономики. Мы ищем баланс, чтобы не было резкого роста заболеваний», — отметил на брифинге главный санврач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, наблюдается уменьшение количеств госпитализации и случаев, когда людей помещают в отделения интенсивной терапии. «Это может свидетельствовать о том, что предпринимаемые нами меры работают. Также есть предположение, что вирус в летнее время может терять свою агрессивность и не взывать серьезных последствий для здоровья», — отметил он и добавил, что бдительность терять не следует: почти 3200 больничных коек заняты заболевшими, а 98 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

На видео — с 19:44.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 10 июня в Украине вступил в силу очередной этап смягчения карантина. В частности, разрешена работа баз отдыха и санаториев, правда, только в тех областях, где это позволяет эмидемиологическая ситуация.





410

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter