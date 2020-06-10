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Ляшко оценил возможность возвращения жесткого карантина в Украине
В Украине, где на утро среды, 10 июня, зафиксирован уже 28 381 случай COVID-19 (за последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 525 человек) динамика заболеваемости не превышает среднюю, которая позволяет переходить на следующий этап смягчения карантинных мер.
«Смягчение — вынужденный шаг с учетом стабилизации ситуации и запуска экономики. Мы ищем баланс, чтобы не было резкого роста заболеваний», — отметил на брифинге главный санврач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, наблюдается уменьшение количеств госпитализации и случаев, когда людей помещают в отделения интенсивной терапии. «Это может свидетельствовать о том, что предпринимаемые нами меры работают. Также есть предположение, что вирус в летнее время может терять свою агрессивность и не взывать серьезных последствий для здоровья», — отметил он и добавил, что бдительность терять не следует: почти 3200 больничных коек заняты заболевшими, а 98 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
На видео — с 19:44.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 10 июня в Украине вступил в силу очередной этап смягчения карантина. В частности, разрешена работа баз отдыха и санаториев, правда, только в тех областях, где это позволяет эмидемиологическая ситуация.
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