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В Украине изменили правила выписки пациентов с COVID-19
В Минздраве изменили подход к выписке из стационаров пациентов, которые лечились от коронавируса.
Об этом на онлайн-брифинге завил главный санврач Украины Виктор Ляшко. Он сообщил, что ранее критерием для выписки пациента служило отсутствие клинических симптомов и два подряд негативных результата ПЦР-тестов. Теперь для выписки достаточно отсутствие клинических симптомов и наличие одного отрицательного ПЦР-теста.
«Поэтому мы ожидаем увеличения количества выздоровевших в связи с изменением подходов к тестированию», — отметил Ляшко.
Напоминаем, что со среды, 10 июня, в Украине начался новый этап смягчения карантинных ограничений, который предусматривает частичное открытие КПВВ, баз отдыха и учреждений культуры.
Ранее сообщалось, что в Украине вновь зарегистрировали большое число заболевших коронавирусом.58
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