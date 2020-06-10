Отказываются пропускать людей: боевики сорвали открытие КПВВ на Донбассе

Украина

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе, открытие которых с 11:00 10 июня анонсировали в командовании Объединенными силами, практически не заработали — боевики не пропускают людей через линию разграничения.

«За два часа на оккупированную территорию боевики не пропустили ни одного человека», — сообщают в Министерстве внутренних дел Украины.

Так, через КПВВ «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию последовали 6 граждан — они все еще ожидают перед блокпостом на временно оккупированной территории Украины, где боевики установили противотанковые заграждения.

«По состоянию на 13:00 на временно оккупированную территорию Украины через контрольный пункт „Марьинка“ был пропущен один человек на автомобиле, однако через некоторое время боевики вернули его обратно. Еще 5 человек были пропущены в пешем порядке в направлении временно оккупированного Донецка. Сейчас они ожидают пропуска на блокпосту боевиков», — отмечают в МВД и добавляют, что перед КПВВ «Марьинка» собралось около 100 пешеходов среди них 70 пожилых людей и до 10 детей. Некоторые из них ожидают разрешения на пересечение линии разграничения еще с 6 часов утра.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики заявили, что не откроют КПВВ на Донбассе, дабы «защитить граждан от заражения COVID-19».



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