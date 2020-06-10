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«Правильно сделали»: Зеленскому выписали штраф за нарушение карантина
Президенту Украины Владимиру Зеленскому выписали штраф за то, что в ходе поездки в Хмельницкий он нарушил карантинные ограничения, посетив кафе.
Как сообщает пресс-служба МВД, по факту нарушения карантина полицейские составили административные протоколы на владельца и посетителей кафe.
«В результате проведенной проверки, полицейские составили административные материалы по ст. 44−3 (Нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей, в том числе — Президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишина», — говорится в сообщении
«И в принципе правильно сделали», — сказал Зеленский о своем штрафе при общении с журналистами в Чернигове в среду, 10 июня, сообщает Укринформ.
Напоминаем, на странице Зеленского в Facebook появилось новое «кулинарное» фото — из Каменец-Подольского.
Фото: Офис президента272
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