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Общество и люди

«Правильно сделали»: Зеленскому выписали штраф за нарушение карантина

14:37 10 июня 2020
В кафе

Президенту Украины Владимиру Зеленскому выписали штраф за то, что в ходе поездки в Хмельницкий он нарушил карантинные ограничения, посетив кафе.

Как сообщает пресс-служба МВД, по факту нарушения карантина полицейские составили административные протоколы на владельца и посетителей кафe.

«В результате проведенной проверки, полицейские составили административные материалы по ст. 44−3 (Нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей, в том числе — Президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишина», — говорится в сообщении

«И в принципе правильно сделали», — сказал Зеленский о своем штрафе при общении с журналистами в Чернигове в среду, 10 июня, сообщает Укринформ.

Напоминаем, на странице Зеленского в Facebook появилось новое «кулинарное» фото — из Каменец-Подольского.

Фото: Офис президента

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