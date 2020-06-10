- 15:08 В Крыму задержали граждан России, готовивших "теракт в Симферополе"
- 15:03 После громкого скандала в Danone отказались от рекламной кампании с Пореченковым
- 14:49 Помощь от МВФ: стало известно, будут ли повышать пенсионный возраст и тарифы
- 14:37 «Правильно сделали»: Зеленскому выписали штраф за нарушение карантина
- 14:25 Родным погибших во время Революции достоинства повысят выплаты: что важно знать
- 14:17 В машине больше никого не было: в полиции сделали важное заявление о ДТП с Ефремовым
- 14:03 ФК «Заря» может прекратить существование, – СМИ
- 14:02 Обвал жилого дома в Одессе: рядом хотят построить многоэтажку
- 13:54 Крымская татарка Эмине Джапарова стала первым замглавы МИД Украины
- 13:54 В Киеве едва не сгорело здание Нацполиции: в сети раскрыли детали происшествия
- 13:39 Отказываются пропускать людей: боевики сорвали открытие КПВВ на Донбассе
- 13:35 Доллар продолжает дешеветь: как кредит от МВФ повлияет на курсы валют
После громкого скандала в Danone отказались от рекламной кампании с Пореченковым
Компания Danone официально заявила о прекращении рекламной кампании с участием российского актера Михаила Пореченкова. Об этом в своем Twitter сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции Олег Шамшур.
«Имею для вас хорошие новости. Только что мне позвонил Генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция», — написал Шамшур.
Некоторые из комментариев:
Ранее сообщалось, что компания Danone запустила рекламный ролик, в котором снялся российский актер и друг боевиков «ДНР» Михаил Пореченков. Показ происходил на росТВ. Danone Украина объяснила произошедшее, тем, что не может влиять на подразделения в других странах, но при этом публично не осудила привлечение Пореченкова к рекламной кампании.183
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!