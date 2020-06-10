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Украина

После громкого скандала в Danone отказались от рекламной кампании с Пореченковым

15:03 10 июня 2020
Михаил Пореченков

Компания Danone официально заявила о прекращении рекламной кампании с участием российского актера Михаила Пореченкова. Об этом в своем Twitter сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции Олег Шамшур.

«Имею для вас хорошие новости. Только что мне позвонил Генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция», — написал Шамшур.

Некоторые из комментариев:

Ранее сообщалось, что компания Danone запустила рекламный ролик, в котором снялся российский актер и друг боевиков «ДНР» Михаил Пореченков. Показ происходил на росТВ. Danone Украина объяснила произошедшее, тем, что не может влиять на подразделения в других странах, но при этом публично не осудила привлечение Пореченкова к рекламной кампании.

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