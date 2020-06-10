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Коронавирусом "заразился" еще один детсад под Киевом
В Киевской области два детских садика закрыли на карантин в связи с коронавирусом — «Калинку» в Броварах, где лабораторно подтвержден коронавирус у 9 детей и 3 взрослых, и «Сказку» в Ирпене.
Об этом на брифинге сообщил в.и.о. председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин, передает «Укринформ».
Детский сад «Сказка» в Ирпене закрыли из-за инфицирования помощницы повара. Женщина была в садике последний раз 29 мая, когда его готовили к открытию. Она контактировала с 17 работниками.
Коронавирус у помощника повара диагностировали 5 июня. Сейчас женщина на самоизоляции. Всех, кто с ней контактировал по работе, протестируют.
По его словам, «Калинку» в Броварах закрыли до 20 июня.
Чиновник сообщил, что 6 июня были протестированы 25 детей из этого садика и 17 взрослых, 8 июня были сделаны ПЦР-тест родителям больных детей. 9 июня — 25 педагогам. В садике проведена дезинфекция помещений.
Как сообщали «ФАКТЫ», киевский детсад № 668 закрыли на карантин, еще два садика в Шевченковском районе столицы не будут открывать из-за вспышки COVID-19 среди персонала.202
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