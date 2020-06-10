Украина

Следователи по делу о сбитом MH17 нашли прямые доказательства причастности России к войне на Донбассе

В Нидерландах, где продолжаются судебные заседания по делу об авиакатастрофе «Боинга» Малазийских авиалиний летом 2014 года, следствие собрало доказательства прямого участия России в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Как сообщает «Радио Свобода», об этом заявил прокурор Вард Фердинандуссе. Отметив, что российские власти отрицают участие в боевых действиях на Донбассе и командование боевиками «ДНР» и «ЛНР», он добавил, что в июле 2014 года Россия «осуществляла поставки вооруженным формированиям, а также привлекалась к набору боевиков» и платила им деньги.

По словам прокурора, следствие установило, что чиновники из России привлекались к организации и координации вооруженных групп, которые воевали против украинской армии.

Издание отмечает, что сторона обвинения в суде разъясняла, может ли быть применен иммунитет участника вооруженного конфликта к фигурантам дела. Прокуроры утверждают, что его применяют лишь к военнослужащим регулярных вооруженных сил в международных конфликтах, и в том случае, если сторона конфликта соблюдает законы войны.

Учтя ряд моментов, а также то, что законы войны в июле 2014 года нарушались, следствие пришло к выводу, что подозреваемых можно судить по общему праву.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», обвинение по делу об авиакатастрофе «Боинга» выдвинуто трем гражданам России — это Игорь Гиркин («Стрелков»), Сергей Дубинский («Хмурый»), Олег Пулатов («Гюрза») и украинец Леонид Харченко («Крот»).

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