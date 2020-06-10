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Клубничные лакомства: легкие рецепты (фото)
Клубника — символ вкусного начала лета. Вслед за ней пойдут другие ягоды. Но клубника — нечто особенное. Может, потому что первая. Ее вкусно есть соло либо с сахаром и сметаной. Клубнику добавляют в десерты. Необыкновенно вкусные из нее получаются компот и варенье.
Но, кроме рецептов традиционных, все больше появляется новых. Кулинары не боятся экспериментировать и порой открывают весьма неожиданные комбинации вкусов.
А еще мы любим блюда с клубникой, потому что они красивы и ароматны. Рецептами ягодных лакомств с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.
— Сезон клубники — лучшее время для воплощения кулинарных фантазий, — говорит Элла Иванова. — Советую приготовить салат с огурцом и клубникой и черным перцем. Это блюдо ароматное и вкусное. С первого взгляда и не подумаешь, что ингредиенты могут ужиться на одной тарелке. Но попробуйте — и сами сделаете выводы.
— Поделитесь рецептом?
— С удовольствием!
Салат с огурцом и клубникой
200 г клубники
200 г огурца
Для заправки
Оливковое масло
Черный перец
Пару капель бальзамического уксуса
Для соуса
50 г йогурта
Черный перец
Мята
Соль
Огурец и клубнику нарезаем слайсами, выкладываем на тарелку. Для заправки соединяем черный перец, оливковое масло и бальзамик. Делаем соус, смешав йогурт, черный перец, мяту и соль.
Добавляем соус и заправку. Украшаем листочками мяты. И приятного аппетита!
— Традиционно из клубники готовят преимущественно десерты. Какой ваш любимый?
— Один из них — с гранолой.
Десерт с клубникой и гранолой
200 г клубники
50 г гранолы
Семена чиа
Мята
50 г творожного сыра
Приготовим гранолу. Овсянку соединим с медом и корицей. Добавим немного соли, ванильного сахара и оливкового масла. Поставим в духовку. Готовим при температуре 80 градусов до готовности. Храним в герметичной таре.
Собираем десерт: гранолу дополняем клубникой. Добавляем семена чиа и творожный сыр. Можно добавить мед или сахар. Накрываем пленкой и ставим в холодильник на 2−3 часа. Добавляем остальную клубнику и мяту.
— И еще мне нравится тирамису с клубникой, — продолжает Элла Иванова. — Один аромат чего стоит! В основе десерта -- сливки и сливочный сыр.
Тирамису с клубникой
Бисквит
200 г сыра
100 г сливок
200 г клубники
мята
Взбиваем сливки, добавляем клубнику. Соединяем со сливочным сыром. На дно креманки кладем этот крем. Добавляем клубнику и кусочки бисквита. И опять — слой крема и клубнику. Ставим в холод на 30 минут. Украшаем мятой.
— Правда, что клубнику можно мариновать?
— Конечно. Маринованная клубника готовится легко и быстро. Такой десерт особенно хорош после сытного обеда, когда душа просит сладкого. Если вы не употребляете спиртного, для маринада можно использовать, например, сок ананаса.
Маринованная клубника
500 г клубники
50 г ликера лимончелло
По желанию базилик или мята
Клубнику промываем и просушиваем бумажным полотенцем. Нарезаем произвольно. Добавляем ликер, аккуратно перемешиваем. Накрываем пленкой и помещаем минимум на 30 минут в холодильник. При подаче можно украсить листьями базилика или мяты.
— Можно представить, как это вкусно.
— Особенно хорош этот десерт в жару. Он может стать прекрасным завершением обеда или ужина. И, кстати, вместо клубники можно использовать и другие ягоды или их микс.
— Что может стать альтернативой лимончелло?
— Клубничный ликер. В него можно добавить мяту. Вкус и аромат превзойдет все ожидания.
— Первое летнее варенье — конечно же, клубничное. У вас какой-то особенный рецепт?
— Я готовлю его с красным базиликом.
Клубничное варенье с базиликом
800 г клубники
40 г красного базилика
500 г сахара
10 г пектина
1 чайная ложка лимонной кислоты
Клубнику перебираем и промываем. Соединяем с листиками базилика. Пектин соединяем со 100 г сахара.
400 г сахара добавляем к клубнике с базиликом. Доводим до кипения, провариваем 2−3 минуты. Добавляем остальной сахар с пектином, лимонную кислоту. Провариваем несколько минут. Оставляем на 30 минут, чтобы базилик отдал свой вкус. Перетираем через сито, доводим до кипения. Разливаем в стерильные баночки.
— Какой напиток может стать альтернативой компоту?
— Рекомендую приготовить напиток с клубникой и лимоном без добавления сахара.
Летний напиток
1 литр теплой воды
Половина лимона
Свежий огурец
Клубника
Мята
Куркума
В графин помещаем кружочки огурца, нарезанную клубнику, мяту, куркуму, лимон. Заливаем теплой водой. Пусть немного постоит и настоится. Потом при желании можно добавить лед и мед.
— По каким критериям вы выбираете клубнику?
— Покупаю ее в сезон. Как известно, сезонные овощи, фрукты и ягоды лучшие. Беру клубнику средних размеров — не гигантскую. Один из критериев качества — аромат.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Прекрасного лета! И чтобы всё у всех было хорошо.
Ранее кулинар Эдик Канарян поделился с ФАКТАМИ рецептами необычных блюд, которые можно приготовить на природе.
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— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!