Клубничные лакомства: легкие рецепты (фото)

Стиль жизни

Клубника — символ вкусного начала лета. Вслед за ней пойдут другие ягоды. Но клубника — нечто особенное. Может, потому что первая. Ее вкусно есть соло либо с сахаром и сметаной. Клубнику добавляют в десерты. Необыкновенно вкусные из нее получаются компот и варенье. Но, кроме рецептов традиционных, все больше появляется новых. Кулинары не боятся экспериментировать и порой открывают весьма неожиданные комбинации вкусов.

А еще мы любим блюда с клубникой, потому что они красивы и ароматны. Рецептами ягодных лакомств с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Сезон клубники — лучшее время для воплощения кулинарных фантазий, — говорит Элла Иванова. — Советую приготовить салат с огурцом и клубникой и черным перцем. Это блюдо ароматное и вкусное. С первого взгляда и не подумаешь, что ингредиенты могут ужиться на одной тарелке. Но попробуйте — и сами сделаете выводы.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Салат с огурцом и клубникой 200 г клубники 200 г огурца Для заправки Оливковое масло Черный перец Пару капель бальзамического уксуса Для соуса 50 г йогурта Черный перец Мята Соль Огурец и клубнику нарезаем слайсами, выкладываем на тарелку. Для заправки соединяем черный перец, оливковое масло и бальзамик. Делаем соус, смешав йогурт, черный перец, мяту и соль. Добавляем соус и заправку. Украшаем листочками мяты. И приятного аппетита!

Салат с огурцом и клубникой дополняется черным перцем (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Традиционно из клубники готовят преимущественно десерты. Какой ваш любимый?

— Один из них — с гранолой.

Десерт с клубникой и гранолой 200 г клубники 50 г гранолы Семена чиа Мята 50 г творожного сыра Приготовим гранолу. Овсянку соединим с медом и корицей. Добавим немного соли, ванильного сахара и оливкового масла. Поставим в духовку. Готовим при температуре 80 градусов до готовности. Храним в герметичной таре. Собираем десерт: гранолу дополняем клубникой. Добавляем семена чиа и творожный сыр. Можно добавить мед или сахар. Накрываем пленкой и ставим в холодильник на 2−3 часа. Добавляем остальную клубнику и мяту.

Десерт с гранолой – именины сердца (фото из альбома Эллы Ивановой)

— И еще мне нравится тирамису с клубникой, — продолжает Элла Иванова. — Один аромат чего стоит! В основе десерта -- сливки и сливочный сыр.

Тирамису с клубникой Бисквит 200 г сыра 100 г сливок 200 г клубники мята Взбиваем сливки, добавляем клубнику. Соединяем со сливочным сыром. На дно креманки кладем этот крем. Добавляем клубнику и кусочки бисквита. И опять — слой крема и клубнику. Ставим в холод на 30 минут. Украшаем мятой.

Тирамису с клубникой – настоящее наслаждение (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Правда, что клубнику можно мариновать?

— Конечно. Маринованная клубника готовится легко и быстро. Такой десерт особенно хорош после сытного обеда, когда душа просит сладкого. Если вы не употребляете спиртного, для маринада можно использовать, например, сок ананаса.

Маринованная клубника 500 г клубники 50 г ликера лимончелло По желанию базилик или мята Клубнику промываем и просушиваем бумажным полотенцем. Нарезаем произвольно. Добавляем ликер, аккуратно перемешиваем. Накрываем пленкой и помещаем минимум на 30 минут в холодильник. При подаче можно украсить листьями базилика или мяты.

Маринованная клубника может стать прекрасным завершением летнего обеда или ужина (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Можно представить, как это вкусно.

— Особенно хорош этот десерт в жару. Он может стать прекрасным завершением обеда или ужина. И, кстати, вместо клубники можно использовать и другие ягоды или их микс.

— Что может стать альтернативой лимончелло?

— Клубничный ликер. В него можно добавить мяту. Вкус и аромат превзойдет все ожидания.

— Первое летнее варенье — конечно же, клубничное. У вас какой-то особенный рецепт?

— Я готовлю его с красным базиликом.

Клубничное варенье с базиликом 800 г клубники 40 г красного базилика 500 г сахара 10 г пектина 1 чайная ложка лимонной кислоты Клубнику перебираем и промываем. Соединяем с листиками базилика. Пектин соединяем со 100 г сахара. 400 г сахара добавляем к клубнике с базиликом. Доводим до кипения, провариваем 2−3 минуты. Добавляем остальной сахар с пектином, лимонную кислоту. Провариваем несколько минут. Оставляем на 30 минут, чтобы базилик отдал свой вкус. Перетираем через сито, доводим до кипения. Разливаем в стерильные баночки.

Клубничное варенье с базиликом имеет пикантный вкус (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Какой напиток может стать альтернативой компоту?

— Рекомендую приготовить напиток с клубникой и лимоном без добавления сахара.



Летний напиток 1 литр теплой воды Половина лимона Свежий огурец Клубника Мята Куркума В графин помещаем кружочки огурца, нарезанную клубнику, мяту, куркуму, лимон. Заливаем теплой водой. Пусть немного постоит и настоится. Потом при желании можно добавить лед и мед.

Летний напиток готовится без сахара (фото из альбома Эллы Ивановой)

— По каким критериям вы выбираете клубнику?

— Покупаю ее в сезон. Как известно, сезонные овощи, фрукты и ягоды лучшие. Беру клубнику средних размеров — не гигантскую. Один из критериев качества — аромат.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Прекрасного лета! И чтобы всё у всех было хорошо.

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