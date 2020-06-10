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Ефремов пытался покончить с собой, но не помнит об этом, — росСМИ

18:12 10 июня 2020
Михаил Ефремов

Российский актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП, пытался покончить с собой еще до суда.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Вчера к актёру приезжали врачи психиатрической помощи. Зачем? Дело в том, что родные Ефремова заметили на его шее глубокую багровую борозду (характерный признак при повешении). По их словам, он находился в бессознательном состоянии. Приехавшая скорая увидела признаки суицида. И после этого вызвала на место психиатров», — говорится в сообщении.

Сам Ефремов якобы не помнил, откуда следы на шее. В комнате он оставался один.

Кстати, накануне другие каналы также сообщали о том, что к актеру приезжала психиатрическая бригада. Отмечалось, что у Ефремова был обморок.

Напомним, что во время ДТП Ефремов был пьян. Где и с кем пил, он отказался отвечать. Актер свою вину признал, суд отправил его под домашний арест.

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