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Михаил Ефремов отправлен под домашний арест (видео)
Российский актер Михаил Ефремов, который признал свою вину в смертельном ДТП, отправлен под домашний арест на два месяца.
Такое решение было принято в Таганском суде Москвы 9 июня. Актер отправлен под домашний арест до 9 августа.
«Органы следствия располагают достаточными сведениями, указывающими на его причастность к преступлению», — отметила судья.
Сам актер, по словам журналистов, плакал в клетке и кивнул, когда его спросили о том, признает ли он свою вину.
Кстати, ранее прокурор сочла, что Ефремов способен скрыться от следствия. Федеральная служба исполнения наказаний РФ уже сообщила, что будет контролировать соблюдение актером режима с помощью электронного браслета.
Как известно, актеру грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет. Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова требуют, чтобы Ефремова наказали максимально строго.
Напомним, что в крови и моче актера нашли следы наркотиков и алкоголь.231
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