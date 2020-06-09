26.51 / 26.73 29.63 / 30.12
Киев: +29
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест (видео)

22:10 9 июня 2020
Михаил Ефремов

Российский актер Михаил Ефремов, который признал свою вину в смертельном ДТП, отправлен под домашний арест на два месяца.

Такое решение было принято в Таганском суде Москвы 9 июня. Актер отправлен под домашний арест до 9 августа.

«Органы следствия располагают достаточными сведениями, указывающими на его причастность к преступлению», — отметила судья.

Сам актер, по словам журналистов, плакал в клетке и кивнул, когда его спросили о том, признает ли он свою вину.

Кстати, ранее прокурор сочла, что Ефремов способен скрыться от следствия. Федеральная служба исполнения наказаний РФ уже сообщила, что будет контролировать соблюдение актером режима с помощью электронного браслета.

Как известно, актеру грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет. Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова требуют, чтобы Ефремова наказали максимально строго.

Напомним, что в крови и моче актера нашли следы наркотиков и алкоголь.

231

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест (видео)

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТП (видео)

На месте подрыва

На Донбассе подорвался броневик Нацгвардии, много раненых

Михаил Ефремов

Не только алкоголь: в крови Михаила Ефремова обнаружили наркотики

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер