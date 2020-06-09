Михаил Ефремов отправлен под домашний арест (видео)

Мир

Российский актер Михаил Ефремов, который признал свою вину в смертельном ДТП, отправлен под домашний арест на два месяца.

Такое решение было принято в Таганском суде Москвы 9 июня. Актер отправлен под домашний арест до 9 августа.

«Органы следствия располагают достаточными сведениями, указывающими на его причастность к преступлению», — отметила судья.

Сам актер, по словам журналистов, плакал в клетке и кивнул, когда его спросили о том, признает ли он свою вину.

Кстати, ранее прокурор сочла, что Ефремов способен скрыться от следствия. Федеральная служба исполнения наказаний РФ уже сообщила, что будет контролировать соблюдение актером режима с помощью электронного браслета.

Как известно, актеру грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет. Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова требуют, чтобы Ефремова наказали максимально строго.

Напомним, что в крови и моче актера нашли следы наркотиков и алкоголь.

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