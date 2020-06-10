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Дело о сбитом МН17: прокуратура Нидерландов заявила о наличии свидетеля, видевшего запуск ракеты
В Схипхоле в Нидерландах, где проходит очередная сессия судебного процесса по делу о сбитом малайзийском «Боинге» рейса МН17, прокурор заявил, что у следствия есть свидетель, который видел, как ехал «Бук», из которого сбили лайнер, видел солдат в танкистских шлемах и слышал запуск ракеты.
Представитель прокуратуры Тейс Бергер сообщил в среду, 10 июня, что этот свидетель проходит в деле как X48, которого прокуратура хотела бы опросить еще раз, направив следственного судью для безопасного допроса.
«Как и M58, на месте стрельбы присутствовал X48. Этот свидетель заявляет, что 17 июля 2014 года во второй половине дня, около блокпоста самопровозглашенной „ДНР“ на дороге из Снежного на Саур-Могилу, он увидел, как ехал „Бук“, и через несколько минут услышал и увидел, что ракета была запущена. X48 видел, как загорелось поле, и знал, где была запущена ракета», — цитирует прокурора «Интерфакс-Украина».
По его словам, это то же самое место, которое изображено на спутниковых снимках.
Далее прокурор Бергер рассказал, что по словам свидетеля X48, после запуска ракеты «Бук» выехал на дорогу, а также, что было четыре солдата в одинаковой форме. Униформа была цвета хаки, они были в шлемах с прикрепленными ушами. Эти солдаты по внешнему виду отличались от тех, которые стояли на блокпосту.
По словам Бергера, этот свидетель был заслушан следственным судьей в 2016 году.
Следственный судья считает, что показания X48 «надежны». Но прокуратура хотела бы уточнить у свидетеля информацию о четырех солдатах в одинаковой униформе и в танковых шлемах.
На заседании четырем подозреваемым — Дубинскому, Стрелкову, Пулатову и Харченко, виновным за сбивание самолета рейса MH17, отказали в иммунитете бойцов одной из воюющих сторон.
По данным Генпрокуратуры, условие о том, что бойцы должны соблюдать нормы международного военного права, не выполнено. Таким образом, по мнению государственной прокуратуры, нет никаких сомнений в том, что четверо подозреваемых не могут претендовать на иммунитет участников боевых действий, а потому их можно преследовать на основании уголовного права Нидерландов.
Напомним, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.
Международная следственная группа (JIT), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК «Бук», который принадлежит российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что JIT полностью опровергла все версии гибели малайзийского самолета кроме той, что лайнер был сбит российским комплексом «Бук».128
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