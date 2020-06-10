Общество и люди

Люстрированного начальника Управления ГСЧС в Закарпатской области восстановили в должности

На должность начальника управления ГСЧС в Закарпатской области вернулся Мирослав Щербей, который был уволен по люстрации в соответствии с законом «Об очищении власти». Ранее прокурором Киева стал люстрированный Сергей Юлдашев.

О назначении Щербея сообщила пресс-служба Закарпатского областного главка ГСЧС в среду, 10 июня.

Как сообщает местное издание 0312, Щербей получил должность после решения Закарпатского окружного административного суда о восстановлении его на посту.

В 2013 году он уже возглавлял областное управление МЧС Закарпатья. По итогам люстрации был уволен.

Сейчас спасатель является заместителем председателя Закарпатской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Напомним, закон о люстрации вызывает неоднозначную реакцию украинского общества. В частности, против люстрации высказался спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

В Украине готовят новый законопроект о люстрации бывших коммунистических деятелей. В нем учли рекомендации ЕСПЧ, признавшего люстрацию нарушением прав человека.

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