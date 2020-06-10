- 20:34 Фьюри объявил о бое с Джошуа: стало известно, когда он пройдет
- 20:32 Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии, послу вручили ноту протеста
- 20:23 Кондиционер, бойлер и ортопедический матрас: в Полтавском СИЗО открыли платную камеру
- 19:51 Люстрированного начальника Управления ГСЧС в Закарпатской области восстановили в должности
- 19:34 Дело о сбитом МН17: прокуратура Нидерландов заявила о наличии свидетеля, видевшего запуск ракеты
- 19:31 Когда отступит жара: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
- 19:28 Праздник Тела и Крови Христовых: как католики отмечают торжество
- 19:21 Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились: первые фото
- 19:08 Путин готовится к захвату части Херсонской области: задачи поставлены, сроки определены
- 18:26 "Большинство решительно соглашались на штраф": в сети показали жуткие условия "обсервации" на Луганщине
- 18:17 Стартовал новый проект об усыновлении «Рідні» в эфире «24 канала»
- 18:12 Ефремов пытался покончить с собой, но не помнит об этом, — росСМИ
Люстрированного начальника Управления ГСЧС в Закарпатской области восстановили в должности
На должность начальника управления ГСЧС в Закарпатской области вернулся Мирослав Щербей, который был уволен по люстрации в соответствии с законом «Об очищении власти». Ранее прокурором Киева стал люстрированный Сергей Юлдашев.
О назначении Щербея сообщила пресс-служба Закарпатского областного главка ГСЧС в среду, 10 июня.
Как сообщает местное издание 0312, Щербей получил должность после решения Закарпатского окружного административного суда о восстановлении его на посту.
В 2013 году он уже возглавлял областное управление МЧС Закарпатья. По итогам люстрации был уволен.
Сейчас спасатель является заместителем председателя Закарпатской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Напомним, закон о люстрации вызывает неоднозначную реакцию украинского общества. В частности, против люстрации высказался спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
В Украине готовят новый законопроект о люстрации бывших коммунистических деятелей. В нем учли рекомендации ЕСПЧ, признавшего люстрацию нарушением прав человека.81
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!