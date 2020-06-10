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Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии, послу вручили ноту протеста
В среду, 10 июня, российский самолет Tу 204−300 нарушил воздушное пространство Эстонии. Отметим, из-за действий России США решили выйти из Договора по открытому небу.
Российский пассажирский самолет видели близ острова Вайндлоо (Vaindloo). Он пробыл там около одной минуты, сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии.
Транспондер самолета был включен, однако отсутствовал план полета. Самолет не поддерживал радиосвязь с диспетчерской службой балтийской страны. МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине и вручил ему ноту протеста, сообщает Телеграм-канал «Раньше всех, Ну почти».
Напомним, между Эстонией и Россией существуют территориальные претензии. По Тартускому мирному договору 1920 года в состав Эстонии входили земли, которые сейчас относятся к Ленинградской и Псковской областям. В связи с этим правящая коалиция партий Эстонии не ратифицирует договор о границе с Россией.186
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