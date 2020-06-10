26.52 / 26.74 29.75 / 30.24
Киев: +31
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии, послу вручили ноту протеста

20:32 10 июня 2020
самолет

В среду, 10 июня, российский самолет Tу 204−300 нарушил воздушное пространство Эстонии. Отметим, из-за действий России США решили выйти из Договора по открытому небу.

Российский пассажирский самолет видели близ острова Вайндлоо (Vaindloo). Он пробыл там около одной минуты, сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии.

Транспондер самолета был включен, однако отсутствовал план полета. Самолет не поддерживал радиосвязь с диспетчерской службой балтийской страны. МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине и вручил ему ноту протеста, сообщает Телеграм-канал «Раньше всех, Ну почти».

Напомним, между Эстонией и Россией существуют территориальные претензии. По Тартускому мирному договору 1920 года в состав Эстонии входили земли, которые сейчас относятся к Ленинградской и Псковской областям. В связи с этим правящая коалиция партий Эстонии не ратифицирует договор о границе с Россией.

186

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Медведчук и Марченко

Медведчук стал владельцем "1+1", но ни телеканал, ни Коломойский об этом не в курсе

граница с Крымом

Путин готовится к захвату части Херсонской области: задачи поставлены, сроки определены

река

На Сумщине трагически погибли братья-подростки

Кадр из сериала «Дальнобойщики» с Владиславом Галкиным

Не только Ефремов: пять звезд, которых сгубил алкоголь (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер