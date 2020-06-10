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Происшествия

В Запорожье начальника полиции "разжаловали в рядовые" за драку на базе отдыха

22:19 10 июня 2020
полицейская форма

Начальника Запорожского райотдела полиции подполковника Дмитрия Попова перевели на рядовую должность за нарушение правил этического поведения вне службы. Ранее в Павлограде расформировали целое отделение полиции.

О переводе офицера на рядовую должность сообщили в Запорожском областном главке полиции.

Инцидент произошел 6 июня на базе отдыха «Скиф», где полицейские что-то отмечали.

По информации местного издания 061, Дмитрий Попов вступил в конфликт и подрался с находившимся на территории базы адвокатом. В результате на место вызвали полицейских и конфликт получил официальное продолжение.

«В связи с нарушением правил этического поведения полицейских руководитель одного из территориальных подразделений запорожской полиции переведен на рядовую должность. Проводится служебное расследование с участием сотрудников Запорожского управления Департамента внутренней безопасности», — говорится в сообщении областного главка.

Напомним, на днях в Ивано-Франковске уволили полицейских, которые унижали задержанных подростков.

«ФАКТЫ» писали о пытках и изнасилованиях, которыми отличились полицейские в Кагарлыке Киевской области. В связи с резонансным делом отделение полиции расформировали, а личный состав должен пройти переаттестацию.

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