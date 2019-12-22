Харьковский мурал признали самым большим в Украине (фото)

Украина

Харьковский мурал-триптих на Алексеевке, который украшает фасады трех домов, стал самым большим муралом в Украине. Напомним, в этом году в Киеве появился красочный исторический мурал.



Рекорд был зафиксирован 22 декабря на проспекте Людвига Свободы, 58. Общий размер изображения составил 1375, 74 кв. м

Об этом сообщила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, пишет местный ресурс 0.57.

Высоту рисунка замерили геодезисты с помощью тахеометра. Точность измерения расстояний — 2 мм.

Мурал нарисовали трое харьковских художников — Анастасия Худякова, Сергей и Ксения Калмыковы. Работа у них заняла около 3-х недель. Готовый рисунок появился на фасе нескольких домов в конце октября 2019 года.

«Выдвижение на рекорд — это очень приятно, потому что очень много было вложено и моральных, и физических сил. Это была тяжелая работа, но интересная», — сказала художница Ксения Калмыкова.

«ФАКТЫ» неоднократно писали о красивых настенных рисунках, которые украшают города и села Украины. Однако муралы не только создаются, но и уничтожаются. Недавно в Киеве на Харьковском шоссе уничтожили мурал американского художника, созданный в рамках знаменитого проекта Art United Us. Теперь это место занимает рекламный баннер.

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