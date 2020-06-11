Мир

Вытащил из пасти крокодила: мужчина спас друга от напавшей на него рептилии (видео)

Встреча человека с крокодилом обычно не предвещает людям ничего хорошего, но в некоторых случаях им удается выйти победителем из схватки с рептилией.

Один из подобных инцидендов произошел недавно в индийском штате Мадхья-Прадеш: крокодил попытался съесть мужчину, однако друг смог вытащить его из пасти рептилии. Видеозапись инцидента, произошедшего во время купания в городе Бхопал, опубликовали на ресурсе Times Now News, пишет сайт телеканала РенТВ.

Отмечается, что местный житель Амит и его друг Гаджендра плавали в запруде, когда на Амита напал крокодил и стал тащить его за ногу под воду.

Мужчина закричал от боли, но его друг сразу понял, что происходит и начал действовать быстро и решительно: он подплыл поближе, схватил Амита и не дал рептилии утащить его на дно.

После этого Гаджендра вытащил истекающеего кровью Амита из воды и доставил в больницу.

Доктора пришли в шок от рваной раны, но тщательно ее обработали, и теперь жизнь мужчины вне опасности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на самой длинной реке острова Ямайка Миньо рыбак вырвался от крокодила, который схватил его зубами за голову и сломал лицевые кости полностью ослеп на правый глаз. Левый глаз также практически лишился зрения и различает лишь смутные тени. Однако житель Ямайки счастлив, что вообще, Божьей милостью, остался жив.

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