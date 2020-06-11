26.52 / 26.74 29.75 / 30.24
Киев: +23
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Вытащил из пасти крокодила: мужчина спас друга от напавшей на него рептилии (видео)

1:34 11 июня 2020
Крокодил

Встреча человека с крокодилом обычно не предвещает людям ничего хорошего, но в некоторых случаях им удается выйти победителем из схватки с рептилией.

Один из подобных инцидендов произошел недавно в индийском штате Мадхья-Прадеш: крокодил попытался съесть мужчину, однако друг смог вытащить его из пасти рептилии. Видеозапись инцидента, произошедшего во время купания в городе Бхопал, опубликовали на ресурсе Times Now News, пишет сайт телеканала РенТВ.

Отмечается, что местный житель Амит и его друг Гаджендра плавали в запруде, когда на Амита напал крокодил и стал тащить его за ногу под воду.

Мужчина закричал от боли, но его друг сразу понял, что происходит и начал действовать быстро и решительно: он подплыл поближе, схватил Амита и не дал рептилии утащить его на дно.

После этого Гаджендра вытащил истекающеего кровью Амита из воды и доставил в больницу.

Доктора пришли в шок от рваной раны, но тщательно ее обработали, и теперь жизнь мужчины вне опасности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на самой длинной реке острова Ямайка Миньо рыбак вырвался от крокодила, который схватил его зубами за голову и сломал лицевые кости полностью ослеп на правый глаз. Левый глаз также практически лишился зрения и различает лишь смутные тени. Однако житель Ямайки счастлив, что вообще, Божьей милостью, остался жив.

51

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Крокодил

Вытащил из пасти крокодила: мужчина спас друга от напавшей на него рептилии (видео)

Курт Волкер

Лишили Путина главного аргумента: Курт Волкер похвалил команду Зеленского в ТКГ

корабли на море

Россия не отказалась от плана по захвату Мариуполя: что сейчас происходит в Азовском море

Девушка и белка

Девушка решила спасти белку, но зверек оказался неблагодарным – сеть пришла в восторг (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер