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Происшествия

Трагедия под Харьковом: мужчина погиб от взрыва гранаты

5:25 11 июня 2020
Граната

В поселке городского типа Краснопавловка в Харьковской области 45-летний местный житель погиб от взрыва гранаты — скорее всего, он подорвал себя сам. Ранее подобный случай был зафиксирован в областном центре, где мужчина погиб от разрыва гранаты на балконе.

О случившемся сообщили в областном управлении Нацполиции.

При этом правоохранители уточнили, что происшествие случилось около половины одиннадцатого вечера, от полученных травм мужчина погиб.

В настоящее время правоохранители проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей.

«На месте происшествия находится руководство Лозовского отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции», — сказано в сообщении.

Уже сейчас со слов очевидцев полицейские установили, что погибший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения — возможно, это и послужило причиной его действий.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году от взрыва гранаты погибли люди в другом регионе страны — на Прикарпатье, где ветеран АТО взорвал гранатой себя и жену. Между супругами произошел скандал, в ходе которого мужчина вытащил взрывное устройство, вероятно гранату, и привел его в действие. От взрыва погибли оба.

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