Общество и люди

Никакой доставки из кафе и ресторанов: назван способ похудеть после самоизоляции за 14 дней

В результате введенного практически повсеместно карантина и вынужденной самоизоляции граждане многих стран стали меньше двигаться, больше пить и заедать стресс вредной пищей.

И в результате значительная часть мужчин и женщин потолстели, набрав лишние килограммы.

Помочь своим согражданам вернуться в «нормальную» форму решили диетологи из британского центра Cambridge Weight Plan, рассказав, как можно сбросить вес за 14 дней после самоизоляции. Их рекомендации опубликовало издание The Mirror, передает «Лента.ру».

В первую очередь, диетологи советуют отказаться от доставленных из ресторанов блюд и полуфабрикатов в пользу самостоятельно приготовленной домашней пищи.

Также специалисты рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты. Это значит, что нужно есть много нежирной белковой пищи: курицу, рыбу, яйца, фасоль и чечевицу. Готовить надо на оливковом масле. Также стоит включить в свое меню больше фруктов, овощей и сложных углеводов, например, цельнозерновой хлеб

По словам диетолога Линды Фостер из Cambridge Weight Plan, эти продукты наполнят тело энергией и притупят чувство голода, а фрукты и овощи предотвратят обезвоживание. При этом овощей нужно есть больше, чем фруктов, однако полностью отказаться от картофеля.

Также она посоветовала пить как можно больше воды, чая, травяных отваров и кофе. Фостер подчеркнула, что на время нужно отказаться от алкоголя и быстрых углеводов вроде печенья и других сладостей, а также избытка соли и сахара.

Диетолог отметила, что резкое изменение пищевых привычек может привести к стрессу, поэтому хотя бы десять минут в день нужно посвятить любимому расслабляющему занятию, будь то медитация, принятие ванны или чтение хорошей книги.

Фостер отметила, что диеты можно придерживаться и дольше, чем две недели. В таком случае два или три раза в неделю можно будет съесть что-то сладкое и выпить бокал вина.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом способе возврата в «нормальную форму» — «небольшими шажками». Он, в частности, позволил учительнице из американского города Арлингтон (штат Техас) сбросить 46 килограммов за 12 месяцев.

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