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Украина

Степанов назвал регионы, которые не смогут выйти из карантина 22 мая

18:54 20 мая 2020
Карантин
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Не все области соответствуют критериям этапа смягчения карантинных ограничений, который начнется 22 мая. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге.

Министр сказал, что первые ослабления будут в тех регионах Украины, где позволяет эпидситуация.

«Показатели будут определяться 21 мая, чтобы с 22 мая определиться, переходит область в другой этап или нет. По состоянию на 18 мая это были области на Западе страны: Черновицкая, Волынская, Ровенская и др. Но решение будет приниматься непосредственно перед переходом на второй этап», — подчеркнул Степанов.

При этом он отметил, что Черновицкая области область из-за масштабов заболеваемости и большой загруженности коек не перейдет на следующий этап.

«Мы будем работать над этим и надеяться, что к первому июня эта заболеваемость будет падать, и будут выздоравливать граждане, которые находятся в больницах», — сказал Степанов.

Ранее сообщалось, что Кличко рассказал, когда в Киеве вновь заработают детсады.

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