Украина

Скандал с детьми от суррогатных матерей: иностранцы начали забирать «застрявших» в Киеве детей

Младенцев, рожденных от иностранцев украинскими суррогатными матерями, застрявших в связи с карантином в киевском отеле «Венеция», стали забирать биологические родители.

На данный момент к своим деткам прилетели 11 иностранных пар, две из Испании, остальные из Аргентины. Все они еще должны сделать ДНК-тесты, которые подтвердят родственные связи.

В среду, 10 июня, 6 иностранных пар уже получили своих сыновей и дочек.

Семьи чартером прилетели в Украину две недели назад, прошли обсервацию, получили негативные результаты тестов на коронавирус и смогли, наконец, познакомиться со своими новорожденными детьми.

В сюжете ТСН рассказывается о паре из Аргентины, которая не могла родить ребенка долгих десять лет. Сегодня их сыну Мануэлю уже два месяца. Супруги в Украине пробудут еще два месяца, чтобы оформить документы на ребенка. Улетать домой они смогут, когда восстановят регулярное авиасообщение.

У других родителей — Андре и Фернандо — сын родился 29 апреля. Они мечтали о ребенке долгих 20 лет. Когда решились на услуги суррогатной мамы, пришлось брать кредит на сумму пятьдесят тысяч евро, чтобы оплатить украинскую программу.

За пять последних лет суррогатные мамы из Украины родили 4400 младенцев для бесплодных пар из-за рубежа. Иностранцев, в частности, привлекает цена. Для сравнения, в США суррогатное материнство стоит на 50 тысяч долларов дороже, чем в Украине.

Между тем, в Украине существуют недобросовестные посредники в программах суррогатного материнства, которые оформляют не все документы на ребенка и вывозят детей за границу полулегально.

В связи с этим, в Верховную Раду внесли законопроект, предусматривающий уголовную и административную ответственность за нарушение законодательства в сфере репродуктивных технологий.

Напомним, Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба высказался за мораторий на суррогатное материнство в Украине. Детский омбудсмен признал, что ему противостоит очень сильное лобби.

Подробно об этом в материале «ФАКТОВ»: «Суррогатное материнство в Украине: торговля людьми или последний шанс для родителей?«

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