Автор «Гарри Поттера» призналась, что стала жертвой сексуального насилия

Гламур

Британская писательница Джоан Роулинг, автор серии популярных книг о Гарри Поттере, рассказала, что пережила сексуальное насилие, когда ей было двадцать с небольшим. По словам Роулинг, была уязвима, а мужчина, имени которого она не назвала, «воспользовался ее положением». «Я не могу стереть эти воспоминания», — написала она на своем персональном сайте. Роулинг также сказала, что пережила и домашнее насилие — во время ее первого брака с португальским журналистом Жоржи Арантесом.

54-летняя писательница сделала это заявление на фоне скандала, который вызвали ее слова о трансгендерах в комментарии о «людях, которые менструируют». Ее обвинили в трансфобии. А актеры, снимавшиеся в фильмах по мотивам ее книг, осудили ее позицию. В их числе — исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф, звезда фильма «Фантастические твари и где они обитают» Эдди Редмэйн. К ним также присоединилась Эмма Уотсон, Гермиона из «Гарри Поттера», которая сказала, что трансгендерных людей нужно считать теми, кем они сами себя называют.

После этого Роулинг сочла нужным прояснить свою позицию. Она не скрывает, что рассержена и разочарована планами правительства Шотландии, где она проживает, принять закон о гендерном признании, когда мужчине, который хочет стать женщиной, будет достаточно просто заявить об этом. И что ее серьезно беспокоит безопасность девушек и женщин.

«Когда вы распахиваете двери женских туалетов и раздевалок любому мужчине, который считает или чувствует себя женщиной — и, как я уже говорила, свидетельства о подтверждении пола могут теперь выдаваться без необходимости хирургического вмешательства или гормонов — тогда вы открываете двери всем мужчинам, которые хотят войти внутрь. Это простая истина», — заявила Роулинг.

Она также, как бывшая учительница, обеспокоена влиянием, которое движение за права трансгендеров оказывает на образование и безопасность детей, а также «огромным взрывом числа молодых женщин, желающих сменить пол». Количество желающих, по ее словам, увеличилось сейчас на 4400%, хотя ранее изменить пол хотели в основном мужчины. Причем многие решившиеся на такой шаг женщины потом начинают сожалеть о содеянном и хотели бы вернуться к своему первоначальному полу, но иногда становится уже невозможным, поскольку тело необратимо меняется, утрачивая фертильность.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джоан Роулинг публикует в сети новую сказку для детей — и она не о Гарри Поттере.



17

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter