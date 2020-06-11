- 08:09 Автор «Гарри Поттера» призналась, что стала жертвой сексуального насилия
- 08:04 Решение о выходе из карантина принималось на основе соцопросов, — Валерий Пекар
- 07:50 Нападение на Стерненко: дело против погибшего подозреваемого закрыли
- 07:28 Скандал с детьми от суррогатных матерей: иностранцы начали забирать «застрявших» в Киеве детей
- 07:03 Дожди с грозами и жара до +35: синоптики уточнили прогноз погоды на конец рабочей недели
- 07:02 Задолженность за воду выбивают коллекторы: что нужно знать должникам за «коммуналку»
- 06:43 Паранойя чекиста: действия Путина в Украине объяснили психологической травмой
- 05:25 Трагедия под Харьковом: мужчина погиб от взрыва гранаты
- 04:55 История из другого мира: фильм о событиях на Донбассе стал победителем международной премии
- 04:10 "Зеленые" инвесторы согласились снизить цены: что это даст государству и населению
- 03:25 Пожиратели звезд: ученые нашли рыб, которые питаются колючими и смертельно ядовитыми морскими звездами
- 02:55 Гостей не ждут: Генассамблею ООН могут провести в необычном формате
Автор «Гарри Поттера» призналась, что стала жертвой сексуального насилия
Британская писательница Джоан Роулинг, автор серии популярных книг о Гарри Поттере, рассказала, что пережила сексуальное насилие, когда ей было двадцать с небольшим. По словам Роулинг, была уязвима, а мужчина, имени которого она не назвала, «воспользовался ее положением». «Я не могу стереть эти воспоминания», — написала она на своем персональном сайте. Роулинг также сказала, что пережила и домашнее насилие — во время ее первого брака с португальским журналистом Жоржи Арантесом.
54-летняя писательница сделала это заявление на фоне скандала, который вызвали ее слова о трансгендерах в комментарии о «людях, которые менструируют». Ее обвинили в трансфобии. А актеры, снимавшиеся в фильмах по мотивам ее книг, осудили ее позицию. В их числе — исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф, звезда фильма «Фантастические твари и где они обитают» Эдди Редмэйн. К ним также присоединилась Эмма Уотсон, Гермиона из «Гарри Поттера», которая сказала, что трансгендерных людей нужно считать теми, кем они сами себя называют.
После этого Роулинг сочла нужным прояснить свою позицию. Она не скрывает, что рассержена и разочарована планами правительства Шотландии, где она проживает, принять закон о гендерном признании, когда мужчине, который хочет стать женщиной, будет достаточно просто заявить об этом. И что ее серьезно беспокоит безопасность девушек и женщин.
«Когда вы распахиваете двери женских туалетов и раздевалок любому мужчине, который считает или чувствует себя женщиной — и, как я уже говорила, свидетельства о подтверждении пола могут теперь выдаваться без необходимости хирургического вмешательства или гормонов — тогда вы открываете двери всем мужчинам, которые хотят войти внутрь. Это простая истина», — заявила Роулинг.
Она также, как бывшая учительница, обеспокоена влиянием, которое движение за права трансгендеров оказывает на образование и безопасность детей, а также «огромным взрывом числа молодых женщин, желающих сменить пол». Количество желающих, по ее словам, увеличилось сейчас на 4400%, хотя ранее изменить пол хотели в основном мужчины. Причем многие решившиеся на такой шаг женщины потом начинают сожалеть о содеянном и хотели бы вернуться к своему первоначальному полу, но иногда становится уже невозможным, поскольку тело необратимо меняется, утрачивая фертильность.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джоан Роулинг публикует в сети новую сказку для детей — и она не о Гарри Поттере.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!