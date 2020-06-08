Украина

В Украине возросло количество областей, которые не готовы к смягчению карантина

Если в минувшие выходные Минздрав заявлял о невозможности ослабить карантин в Киеве и четырех областях, по по состоянию на понедельник, 8 июня, количество последних увеличилось до семи.

Так, к Киеву, Волынской, Черновицкой, Львовской и Ровенской областям добавились Житомирская, Закарпатская и Черниговская. Во всех регионах, где не рекомендуется переходить к следующему этапу смягчения карантинных мер не отвечает норме один из показателей — инцидентность (количество новых заболевших за последние 7 суток превышает 12 на 100 тысяч населения).

«Ослабление карантина спасет экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, от него следует и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако у нас ежедневно умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе и напоминает людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия», — прокомментировал нынешнюю ситуацию президент Украины Владимир Зеленский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на утро понедельника, 8 июня, в Украине подтверждены 27 462 случая заболевания COVID-19. Зафиксированы 797 случаев с летальным исходом и 12 195 случая выздоровления пациентов.

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