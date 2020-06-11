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Украина

Под Ровно выпал град величиной с куриное яйцо: в сети показали впечатляющие фото и видео

9:01 11 июня 2020
град

Ливни с градом, которые несколько дней идут в Ровенской области, нанесли ущерб природе и будущему урожаю.

В частности, в селах под Ровно выпал град, который побил цветы и овощи. Кое-где размер градин достигал грецкого ореха. А в селе Могиляны Острожского района — величиной с куриное яйцо.

От непогоды пострадали Переделы, Оженин, Могиляны, Острог.

Видео и фото непогоды прислали слушатели «Радио Трек».

Напомним, похожая ситуация в мае этого года была в Закарпатской области, где местные жители жаловались на уничтожение огородов.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие два дня на западе Украины, в том числе и в Ровенской области, снова ожидаются дожди, грозы, возможен град.

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