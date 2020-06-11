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Непобедимый Мейвезер назвал себя лучшим боксером всех времен (видео)
Американский боксер Флойд Мейвезер-младший, замахнувшийся на бои с бойцами UFC Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым, составил свой список лучших в истории бокса независимо от весовой категории. И «скромно» поставил себя на первое место — правда, приведя для этого веские, на его взгляд, аргументы.
«Он побил больше мировых чемпионов, чем любой другой боксер, и за меньшее количество боев. Имеет лучший процент попаданий и получил меньше всех ущерба. Он был чемпионом мира 18 лет в пяти разных весовых категориях. Что сделал Али, так это то, что он гнул свою линию в эпоху, когда афроамериканцы не защищали своих людей. Но если мы говорим о том, кто получил меньший ущерб и побил больше рекордов, то это Флойд Мейвезер», — отметил Флойд в интервью ESPN.
Лучшие моменты боев Флойда Мейвезера-младшего
Добавим, что на второе место Мейвезер-младший, добывший 50 побед на профессиональном ринге (27 из них — нокаутом) и ставший бронзовым призером Олимпийских игр-1996 в Атланте, поставил Роберто Дюрана (103 победы и 16 поражений на профессиональном ринге в легкой весовой категории), далее, по версии американца, следуют Пернелл Уитакер (40 побед, 4 поражения, 1 ничья в полусреднем весе), Хулио Сезар Чавес (107 побед, 6 поражений, 2 ничьи в первом полусреднем весе), а Мохаммед Али замыкает топ-пятерку (56 побед, 5 поражений в супертяжелом весе).
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