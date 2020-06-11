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На Донбассе на блокпосту "Еленовка" установили стелу "Россия": сеть обсуждает фото
На КПВВ «Еленовка» со стороны так называемой «ДНР» возвели стелу «Россия». «Теперь заезжающих дончан из Украины будет встречать вот это. Говорят, скоро такие же стелы должны появиться на КПВВ «Октябрь», «Майорское» и ««Александровка», — пишут в местных соцсетях возмущенные люди.
Символично, что «сооружение» возвели аккурат ко Дню России, который страна-агрессор празднует 12 июня. Видимо, таким образом кремлевские марионетки в очередной раз хотят продемонстрировать свою зашкаливающую любовь к кураторам и их стране, которая, к слову, совсем не спешит включать недореспублики в свой состав. Или, как вариант, им эту стелу велели построить, ведь известно, что на самостоятельные действия они не способны.
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Вот как комментируют люди новость.
«Что-то мне кажется, преждевременно стелу поставили, очень преждевременно».
«Донецк ушатали до состояния городов России. Ясно-понятно».
«Лучше бы написали :"Welcome to hell»
«А как же „народная республика“? Что, все?»
«Та хоть Швейцария пиши, лучше жить не станем никогда».
«Цирк! Очень качественный и тонкий троллинг. Въезжаешь из Украины в „Россию“ и сразу зарплаты в три раза меньше становятся. И безработица в десятки раз повышается».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Новоазовске вновь появились листовки, в которых Россия названа оккупантом.97
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Украина побила рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки: в сети указали на любопытный момент со статистикой
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