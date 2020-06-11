Общество и люди

Отправляют за документами в ОРЛО: освобожденный из плена украинец не может добиться пенсии

Вернувшийся из российского плена украинец Алексей Сизонович не может получить заслуженную пенсию от Украины. Об этом написал в Facebook режиссер Олег Сенцов, которого обменяли 7 сентября 2019 года вместе с Сизоновичем.

Сизоновичу 64 года, он житель Луганщины. После начала войны проводил подрывную работу в тылу врага. Был задержан оккупантами, его пытали, вывезли в Россию, где приговорили к 12 годам заключения. За свою деятельность награжден знаком «За службу государству».

После освобождения мужчина постоянно общается с чиновниками Минсоцполитики и Пенсионного фонда, которые требуют у него подтверждающие документы с оккупированной территории.

«Конечно, поехать он туда не в состоянии, потому что сразу окажется на подвале у боевиков. Замкнутый круг и худшее, что он в нем не один такой», — пишет Сенцов.

Напомним, недавно Сенцов обратился к президенту Зеленскому по поводу подозреваемых по «делу Шеремета». Он призвал президента обеспечить справедливое рассмотрение этого дела независимым и беспристрастным судом.

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