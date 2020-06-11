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Украина

«Закончилась очередная сказка для избирателей»: в сети обсуждают уход Вакарчука из Рады

13:59 11 июня 2020
Святослав Вакарчук

Заявление лидера «Голоса» Святослава Вакарчука о том, что он зарегистрировал в аппарате Рады заявление о сложении полномочий народного депутата Украины, вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

В частности, обсуждается вопрос о том, как уход Вакарчука скажется на грядущих местных выборах. Ведь украинский избиратель по-прежнему, в основном, ориентируется на личности, а не на политсилы.

Так, политолог Виктор Таран отмечает, что вместе с уходом Вакарчука «завершилась очередная красивая сказка, в которую поверили избиратели» и сетует на то, что «на электоральном поле Зеленского нет потенциального игрока».

«В то же время хочу поздравить ЕС, „Свободу“, „Гражданскую позицию“, „Силу людей“ и „ДемАльянс“. В ближайшее время вы разорвете между собой 3,5% рейтинга „Голоса“ на общенациональном уровне А на местных выборах после суицида „Голоса“ ЕС, думаю, уверенно будет занимать первые места по западной Украине», — пишет он.

А журналистка и писательница Зоя Казанжи пишет, что на сегодняшний день — это самая грустная новость в контексте местных выборов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2007 году Святослав Вакарчук уже избирался в парламент по спискам блока «Наша Украина — Народная Самооборона», однако годом позже сложил мандат.

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