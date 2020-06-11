- 13:59 Назревает новый скандал: украинского посла вызвали в МИД Грузии из-за Саакашвили
- 13:59 «Закончилась очередная сказка для избирателей»: в сети обсуждают уход Вакарчука из Рады
- 13:44 Стерненко вручили подозрение: в чем обвиняют активиста
- 13:38 В Москве простились с водителем, погибшим в ДТП с Ефремовым
- 13:37 Украина может отложить возобновление международного авиасообщения
- 13:25 Практически все без масок: в сети показали фото переполненной электрички Киев-Нежин
- 13:10 История повторяется: Вакарчук снова уходит из Рады
- 13:08 К главному управлению СБУ стянули силовиков из-за дела Стерненко
- 12:53 «Меня сбили мальчишки на скутере»: в Киеве пациентам с разными травмами проводят операции «одного дня»
- 12:51 Отправляют за документами в ОРЛО: освобожденный из плена украинец не может добиться пенсии
- 12:49 В Днепре задержали мужчину, который годами распространял детскую порнографию в сети
- 12:42 Бизнес и политика не могут жить друг без друга: Зеленский рассказал об отношениях с Коломойским
«Закончилась очередная сказка для избирателей»: в сети обсуждают уход Вакарчука из Рады
Заявление лидера «Голоса» Святослава Вакарчука о том, что он зарегистрировал в аппарате Рады заявление о сложении полномочий народного депутата Украины, вызвало бурное обсуждение в соцсетях.
В частности, обсуждается вопрос о том, как уход Вакарчука скажется на грядущих местных выборах. Ведь украинский избиратель по-прежнему, в основном, ориентируется на личности, а не на политсилы.
Так, политолог Виктор Таран отмечает, что вместе с уходом Вакарчука «завершилась очередная красивая сказка, в которую поверили избиратели» и сетует на то, что «на электоральном поле Зеленского нет потенциального игрока».
«В то же время хочу поздравить ЕС, „Свободу“, „Гражданскую позицию“, „Силу людей“ и „ДемАльянс“. В ближайшее время вы разорвете между собой 3,5% рейтинга „Голоса“ на общенациональном уровне А на местных выборах после суицида „Голоса“ ЕС, думаю, уверенно будет занимать первые места по западной Украине», — пишет он.
А журналистка и писательница Зоя Казанжи пишет, что на сегодняшний день — это самая грустная новость в контексте местных выборов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2007 году Святослав Вакарчук уже избирался в парламент по спискам блока «Наша Украина — Народная Самооборона», однако годом позже сложил мандат.127
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!