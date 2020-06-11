Политика

Стало известно, кто займет место Вакарчука в парламенте

Место Святослава Вакарчука, который сложил свои депутатские полномочия, в Верховной Раде займет юристка и правозащитница Алина Свидерская. Она проходит под номером 19 в списке партии «Голос».

Свидерская — член организации «Профессиональное правительство», которая объединяет выпускников всех зарубежных вузов.

В 2011 году она закончила Киево-Могилянскую академию, получила диплом специалиста права. В 2012 году окончила Университет Кембриджский университет, магистр права.

После получения диплома магистра была интерном британской общественной организации Liberty, где занималась предоставлением правительственных консультаций по правам человека, анализом законопроектов и их адвокации в парламенте Великобритании.

В разные годы работала в компаниях Clifford Chance, Aice Hydro AS. Была советником министра экономики по вопросам дерегуляции. Председатель и соучредитель общественной организации «Лаборатория чистой энергетики», которая проводит аналитические исследования на тему транзита в чистой энергетики, борьбы с изменениями климата.

Между тем, в сети бурно обсуждают второе отречение Вакарчука от депутатства.





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