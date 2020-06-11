Общество и люди

Едва начавшееся лето установило в Киеве уже два температурных рекорда

В среду, 10 июня, в Киеве среднесуточная температура воздуха превысила рекордное значение 135-летней давности. При этом в мае в Украине был установлен рекорд по заморозкам — в одном из регионов температура опускалась до 7,7 градусов мороза.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, 10 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составила +26,3°С. Это на 0,3°С выше предыдущего рекордного значения для этого дня, которое было зафиксировано еще в 1885 году, то есть 135 лет назад.

Еще один рекорд установила киевская ночь на четверг, 11 июня. Она стала самой теплой за 140 лет, та как температура воздуха не опускалась ниже 20,6°С. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году и равнялся +20,2°С.

Ранее сообщалось, что в Киеве прошел ливень, который стал рекордно мощным.

76

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter