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ЦИК утвердила замену Ткаченко в Раде: что известно о Денисе Маслове
Вместо нынешнего министра культуры и информполитики Александра Ткаченко, который сложил депутатский мандат, фракцию «слуг народа» в Верховной Раде пополнит Денис Маслов.
«Центризбирком признал избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Маслова Дениса Вячеславовича», — сообщают в ЦИК.
О Денисе Маслове известно, что он родился в 1983 году. У нового «слуги народа» высшее образование. Живет в Днепре, работает директором ООО «АВИН ТРЕЙД». Денис Маслов — юрист, руководящий партнер адвокатского объединения. Раньше работал судьей в районном суде города Каменское (бывший Днепродзержинск). Он был включен в избирательный список партии «Слуга народа» под № 138.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вместо Святослава Вакарчука, который подал заявление о сложении депутатских полномочий, во фракцию «Голос» придет юристка и правозащитница Алина Свидерская.
Фото со странички Дениса Маслова в соцсетях.
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