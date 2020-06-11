Украина

ЦИК утвердила замену Ткаченко в Раде: что известно о Денисе Маслове

Вместо нынешнего министра культуры и информполитики Александра Ткаченко, который сложил депутатский мандат, фракцию «слуг народа» в Верховной Раде пополнит Денис Маслов.

«Центризбирком признал избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Маслова Дениса Вячеславовича», — сообщают в ЦИК.

О Денисе Маслове известно, что он родился в 1983 году. У нового «слуги народа» высшее образование. Живет в Днепре, работает директором ООО «АВИН ТРЕЙД». Денис Маслов — юрист, руководящий партнер адвокатского объединения. Раньше работал судьей в районном суде города Каменское (бывший Днепродзержинск). Он был включен в избирательный список партии «Слуга народа» под № 138.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вместо Святослава Вакарчука, который подал заявление о сложении депутатских полномочий, во фракцию «Голос» придет юристка и правозащитница Алина Свидерская.

Фото со странички Дениса Маслова в соцсетях.



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