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Маски срывать еще рано: Астафьева, Ризатдинова и Санина снялись в эффектной карантинной фотосессии
Украинские звезды снялись в эффектной фотосессии «Рано срывать маски!» и рассказали о том, как на них повлиял карантин. Многие из них признались, что соскучились по путешествиям.
В фотосессии JetSetter приняли участие Александра Кучеренко, Анна Ризатдинова, Екатерина Павленко, Даша Астафьева, Юлия Санина и Илона Гвоздева, которая ждет второго ребенка.
Снимались красавицы в масках, шляпах и нарядных платьях в Национальном художественном музее Украины.
Александра Кучеренко похвасталась, что была с мужем на первом в мире «вертикальном» концерте, а Даша Астафьева рассказала, как нарушила карантин ради встречи с родителями.
Все участницы фотосессии верят, что скоро можно будет делать то, о чем мечтали во время карантина, посещать концерты, принимать участие в соревнованиях. А помогут в этом маски, ведь их снимать еще рано.
Кстати, ранее мы писали о том, как правильно носить защитную маску в жару.16
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