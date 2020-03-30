Интервью со звездой

Люди соскучатся по путешествиям, но после пандемии у многих не будет на это денег, – Дмитрий Гордон

Ситуация с коронавирусом закрыла практически все человечество в домах на неизвестный период. И, наверное, каждый из нас сегодня задает себе вопросы: почему это случилось, зачем мы проходим столь непростое испытание, когда и чем все это закончится? И, конечно, один из самых важных — каким будет мир в будущем. На прошлой неделе в «ФАКТАХ» стартовал новый проект — серия интервью с известными людьми и лидерами отраслей о том, как, с их точки зрения, изменится жизнь после пандемии. Первым нашим собеседником стал писатель Андрей Курков. А сегодня мы представляем вниманию читателей интервью с известным украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

«Разорится много бизнесов — это уже сейчас понятно. Многие люди не смогут вернуться на прежнее место работы»

— Дмитрий, издание «Гордон» стало первым из топовых украинских СМИ изданием с виртуальной редакцией. Ваши сотрудники живут и работают не только в разных городах Украины, но и в разных странах. Как вы думаете, после пандемии такой дистанционный формат работы в Украине станет популярным?

— Что касается сайтов, на мой взгляд, это единственный вариант, который уместен — вне пандемии и во время ее.

— Как считаете, после пандемии все вернется на круги своя?

— Думаю, что вернется, но не все и не сразу. Нам предстоит длительный период восстановления после экономического удара, который уже нанесен и будет нанесен еще в больших размерах. Каков будет масштаб потерь в экономике, никто не может сказать. Я думаю, мы долго будем оправляться от этого удара.

— Уже сейчас все говорят, что мир после пандемии не будет прежним.

— Да, мир изменится. Думаю, будет много новых прорывов и в науке, и в технике.

— Изменятся ли отношения между людьми? Прогнозируют, что все больше общение будет уходить в онлайн — даже между родственниками.

— Личный контакт ничего не заменит. Мне так кажется. Но поживем — увидим. А то, что виртуальных контактов станет больше, это факт. К слову, я еще задолго до вспышки вируса стал брать интервью по скайпу, потому что многие люди находятся за пределами Украины и не могут сюда приехать. И, судя по миллионным просмотрам, такая форма общения имеет место и будет востребована и в будущем.

После пандемии виртуальных контактов между людьми станет больше, считает Дмитрий Гордон

— Пробок на дорогах в новых реалиях, где все популярнее будет онлайн-общение, станет меньше?

— Сразу после окончания карантина их будет больше, потому что люди соскучатся по живому общению и будут наверстывать упущенное. Рестораны и кафе со временем тоже заполнятся, хотя, конечно, финансовые возможности людей будут ограничены. Разорится много бизнесов — это уже сейчас понятно. Многие люди не смогут вернуться на прежнее место работы.

— А как скоро после пандемии лично вы рискнете пойти в ресторан?

— Не знаю — сейчас трудно загадывать.

«Для одного стометровая яхта — это мало, а для другого горячая пища каждый день — роскошь»

— Если онлайн-режим работы приживется и огромная часть людей будет трудиться дома, снизится ли преступность?

— Должна снизиться неминуемо. Сейчас у карманников, которые привыкли работать в общественном транспорте, там нет работы. В магазинах людей тоже мало. Что касается грабежей квартир, думаю, они тоже пошли на убыль, так как люди сидят дома.

— Как вы думаете, а путешествовать после пандемии люди будут меньше?

— По идее должны больше, люди соскучатся по путешествиям, но после пандемии у многих не будет на это денег. Поэтому все-таки меньше. Кроме того, первое время будут еще напуганы тем, нет ли там, куда они захотят поехать, заразы.

— Может ли пандемия стать толчком для перезагрузки украинской экономики?

— Да, может и наверняка станет шансом. Важно понять, что возрождение украинской экономики нужно начать с тех бизнесов, которые ориентированы на внутренний рынок. Условно говоря, от пошива рубашек до сельскохозяйственной продукции. Из этого нужно исходить, потому что конкурировать с Западом нам будет очень трудно.

— Какие профессии будут наиболее востребованными?

— Извечные. Профессии врача, фермера, полицейского будут актуальны всегда, потому что без них нельзя. А вот, к примеру, кутюрье, администраторы отелей или менеджеры ресторанов в новых реалиях после пандемии могут быть востребованы намного меньше, чем раньше. Многие бизнесы будут переориентированы. Но главное, чтобы в период между закрытием прежних бизнесов и открытием новых люди финансово выжили.

Дмитрий Гордон: «Профессии врача, фермера, полицейского будут актуальны всегда, потому что без них нельзя»

— А что ждет в новых реалиях СМИ?

— Думаю, что будущее за блогерами. Профессиональные блогеры сегодня в мире зарабатывают огромные деньги. И эти средства дают им независимость.

— До сих пор в нашем обществе все стремились быть богатыми и успешными. Изменятся ли приоритеты?

— Нет, это извечное стремление — быть богатым и успешным. Но сегодня главное — быть здоровым.

— Мне посчастливилось общаться с лауреатом Нобелевской премии мира Раджендрой Пачаури, который занимается вопросами природных ресурсов. В интервью он сказал: «Чтобы выжить, человечество должно умерить аппетиты». И процитировал Махатму Ганди: «В мире есть достаточно для нужд каждого, но не для жадности каждого». А что вы думаете по этому поводу?

— Что касается аппетитов, для одного стометровая яхта — это мало, а для другого горячая пища каждый день — роскошь. В мире все относительно…

«Коронавирус показывает, как хрупок наш мир»

— Как, по вашему мнению, изменится стиль жизни людей после пандемии? Пересмотрят ли они свои привычки в питании, одежде, оформлении интерьера жилищ?

— Здесь два варианта. Или будут на всем экономить, потому что не будет денег, или будут жить как в последний раз, превратив каждый день своей жизни в тотальный праздник.

— Еще до пандемии мир озаботился экологической ситуацией. Принц Чарльз, например, в соавторстве со специалистами по охране окружающей среды написал книгу об изменениях в климате. А легендарный кутюрье Пьер Карден рассказывал мне о том, что по всему миру строит Дворцы света, которые питаются солнечной энергией. Как вы считаете, изменится ли после пандемии экология?

— Она улучшится, так как сократятся производства и вредные выбросы. Вот сейчас в Киеве воздух чище, потому что меньше машин ездит. А в будущем мир неминуемо будет переходить на экологические проекты, иначе человечество может себя угробить. Коронавирус показывает, как хрупок наш мир. Можно создать у себя рай в отдельно взятом уголке — и вдруг какая-то летучая мышь из далекой страны все разрушит. Это говорит о том, что все мы зависимы друг от друга — в разных государствах, при разных верах и политических строях.

Дмитрий Гордон: «В будущем мир неминуемо будет переходить на экологические проекты, иначе человечество может себя угробить»

— Станет ли мир после пандемии миром без войн?

— Нет. Сколько человек будет жить, столько будет воевать. К сожалению.

— По мнению Билла Гейтса, правительства разных стран и частный бизнес после пандемии должны начать серьезно инвестировать в подготовку к возможным следующим пандемиям.

— Думаю, что Билл Гейтс прав.

— Чему научит ситуация с пандемией человечество? И что должен понять каждый из нас?

— Главный вывод в том, что мир хрупкий, что жить нужно с пользой для других и для себя, что нужно беречь близких и помнить, что жизнь подвержена риску каждый день.

— Дмитрий, как вы переживаете карантин?

— Как и вся страна. Практически нет никакого общения. Дом — офис. В офисе никого нет.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Выжить! В данной ситуации это главное.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как известные в Украине люди проводят время на карантине.

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