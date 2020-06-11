- 14:44 Экс-министра Кожару снова отправили под арест и назначили новый залог
- 14:43 Стало известно, кто займет место Вакарчука в парламенте
- 14:41 Как правильно носить защитную маску в жару: озвучены важные советы
- 14:33 Ваврыш заявил, что купил у Ткаченко часть территории «Одесской киностудии» и готовит там масштабное строительство
- 14:24 Смертельный взрыв под Харьковом: появились фото и данные о погибшем
- 14:19 Ермак проталкивает Козлова на должность замглавы ГБР, — нардеп
- 13:59 «Закончилась очередная сказка для избирателей»: в сети обсуждают уход Вакарчука из Рады
- 13:59 Назревает новый скандал: украинского посла вызвали в МИД Грузии из-за Саакашвили
- 13:44 Стерненко вручили подозрение: в чем обвиняют активиста
- 13:38 В Москве простились с водителем, погибшим в ДТП с Ефремовым
- 13:37 Украина может отложить возобновление международного авиасообщения
- 13:25 Практически все без масок: в сети показали фото переполненной электрички Киев-Нежин
Как правильно носить защитную маску в жару: озвучены важные советы
С наступлением жары ношение индивидуальных средств защиты — масок или респираторов — становится некомфортным, однако эксперты советуют продолжать их использовать.
Как пишет «НВ», профессор эпидемиологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и директор университетского Центра глобального здоровья и здоровья иммигрантов Энн Римоин советует не отказываться от ношения масок и во время жары. «Важно носить маску и соблюдать дистанцию», — отметила она, ссылаясь на данные исследований, которые показали, что обе эти меры наиболее эффективны для предотвращения передачи коронавируса.
А доктор Ричард Венцель, профессор кафедры инфекционных заболеваний в Медицинской школе Университета Содружества Вирджинии советует людям, которые чувствуют, что им тяжело дышать, на время снять маску, отойти в тень и выпить воды.
«Если вы задыхаетесь под маской, это, вероятно, потому, что она задерживает тепло внутри. Ключевой вопрос заключается в том, что когда мы дышим, мы остываем, поэтому ношение маски, которая очень быстро нагревается, может привести к повышенной температуре при сильной жаре, особенно если она сопровождается влажностью», — отметил он.
Если же у человека сильное сердцебиение и кружится голова, то следует обратиться к врачу — такие симптомы могут свидетельствовать о тепловом ударе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Денис Шмыгаль не исключал, что некоторые ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, могут сохраниться и до 2021 года. Это, в частности, масочный режим и требование соблюдать безопасную дистанцию.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"