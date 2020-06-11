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Здоровье и медицина

Как правильно носить защитную маску в жару: озвучены важные советы

14:41 11 июня 2020
Маски

С наступлением жары ношение индивидуальных средств защиты — масок или респираторов — становится некомфортным, однако эксперты советуют продолжать их использовать.

Как пишет «НВ», профессор эпидемиологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и директор университетского Центра глобального здоровья и здоровья иммигрантов Энн Римоин советует не отказываться от ношения масок и во время жары. «Важно носить маску и соблюдать дистанцию», — отметила она, ссылаясь на данные исследований, которые показали, что обе эти меры наиболее эффективны для предотвращения передачи коронавируса.

А доктор Ричард Венцель, профессор кафедры инфекционных заболеваний в Медицинской школе Университета Содружества Вирджинии советует людям, которые чувствуют, что им тяжело дышать, на время снять маску, отойти в тень и выпить воды.

«Если вы задыхаетесь под маской, это, вероятно, потому, что она задерживает тепло внутри. Ключевой вопрос заключается в том, что когда мы дышим, мы остываем, поэтому ношение маски, которая очень быстро нагревается, может привести к повышенной температуре при сильной жаре, особенно если она сопровождается влажностью», — отметил он.

Если же у человека сильное сердцебиение и кружится голова, то следует обратиться к врачу — такие симптомы могут свидетельствовать о тепловом ударе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Денис Шмыгаль не исключал, что некоторые ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, могут сохраниться и до 2021 года. Это, в частности, масочный режим и требование соблюдать безопасную дистанцию.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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Как правильно носить защитную маску в жару: озвучены важные советы

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