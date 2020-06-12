Держи дистанцию: в Румынии выпускают "карантинную" обувь 75-го размера (фото)

Общество и люди

Пока в Сингапуре гражданам пытаются напоминать о необходимости соблюдения дистанции во время карантина при помощи робособак, в Румынии решили пойти более простым и понятным методом — выпуская специальную «карантинную» обувь.

Об этом пишет Metro.

Инициатором создания необычных «штиблет» стал 55-летний Григор Луп из города Клуж, который создал кожаные ботинки с удлиненным мыском. Их размер по европейской шкале равен 75.

«Я увидел, как люди толпятся в общественных местах и пренебрегают правилами социального дистанцирования. Тогда я понял, что нужно сделать обувь, которая или накажет их, или заставит подчиниться закону», — считает обувщик.

По задумке Лупа, если двое людей наденут такие ботинки, то расстояние между ними как раз составит необходимые полтора метра. В настоящий момент сапожник уже получил несколько заказов на 500 румынских леев. Для их выполнения ему потребуется 16 дней.

По информации издания, Григор Луп начал учиться изготавливать обувь в подростковом возрасте у 93-летнего мастера. Первый собственный магазин он открыл в 2001 году. Сейчас румын продает готовые ботинки, принимает частные заказы, а также шьет сценическую обувь для театров по всей стране.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном «ноу-хау» по выдерживанию социальной дистанции: в США среди священников и прихожан стремительно распространяется «мода» на крещение детей при помощи водяного пистолета. Зачинателем новой моды стал некий католический падре в Детройте, который на Пасху так посвятил праздничные куличи и машины прихожан. Его идея пришлась по душе многим католическим священниками, а затем и представителям других конфессий.

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