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Держи дистанцию: в Румынии выпускают "карантинную" обувь 75-го размера (фото)
Пока в Сингапуре гражданам пытаются напоминать о необходимости соблюдения дистанции во время карантина при помощи робособак, в Румынии решили пойти более простым и понятным методом — выпуская специальную «карантинную» обувь.
Об этом пишет Metro.
Инициатором создания необычных «штиблет» стал 55-летний Григор Луп из города Клуж, который создал кожаные ботинки с удлиненным мыском. Их размер по европейской шкале равен 75.
«Я увидел, как люди толпятся в общественных местах и пренебрегают правилами социального дистанцирования. Тогда я понял, что нужно сделать обувь, которая или накажет их, или заставит подчиниться закону», — считает обувщик.
По задумке Лупа, если двое людей наденут такие ботинки, то расстояние между ними как раз составит необходимые полтора метра. В настоящий момент сапожник уже получил несколько заказов на 500 румынских леев. Для их выполнения ему потребуется 16 дней.
По информации издания, Григор Луп начал учиться изготавливать обувь в подростковом возрасте у 93-летнего мастера. Первый собственный магазин он открыл в 2001 году. Сейчас румын продает готовые ботинки, принимает частные заказы, а также шьет сценическую обувь для театров по всей стране.
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