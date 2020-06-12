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Коронавирус короновал принца Чарльза, правление Елизаветы окончено – эксперт
Королевский биограф Эндрю Мортон, автор книг о принцессе Диане, Меган Маркл и других членах семьи британского монарха, заявил в интервью изданию The Telegraph, что правление 94-летней королевы Елизаветы II «фактически окончено». По его мнению, «коронавирус по сути короновал принца Чарльза», ее наследника. 94-летняя Елизавета просто не сможет больше выполнять свои обязанности. «Пандемия COVID-19 причинила монархии больше вреда, чем Оливер Кромвель», — заявил Мортон. Как известно, мятежный генерал упразднил монархию, казнив в 1649 году короля Карла I, и установил Республику, которая продержалась в Англии до 1660 года.
По словам Мортона, коронавирус будет с нами еще месяцы, если не годы. И Ее Величество, которая искренне хотела бы снова начать встречаться с людьми, просто не может себе этого позволить из соображений безопасности, поскольку она и ее 99-летний супруг входят в группу риска.
Ранее биограф уже высказывался на этот счет, заявив, что Елизавета II может никогда больше не появиться на публике.
Впрочем, королева пока не сдается. Накануне, как писали «ФАКТЫ», она приняла участие в своей первой публичной видеоконференции.
А в субботу 13 июня в Виндзоре устроят военную церемонию в честь дня ее рождения. Елизавета родилась в апреле, однако официально этот праздник отмечают в июне, когда устанавливается хорошая погода. Обычно в Лондоне по этому поводу проводится торжественный парад, на котором появляются все члены семьи. В этом году его отменили из-за пандемии и заменили на более скромное мероприятие.
Ранее «ФАКТЫ» писали — Принц Филипп празднует 99-летие: как проведут этот день королева Елизавета и ее муж.411
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