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Главный санврач Ляшко намекнул на возможность выдвижения в мэры Киева (видео)
Главный санврач Украины Виктор Ляшко в очередной раз намекнул на то, что будет баллотироваться в мэры Киева.
Вот какой диалог состоялся во время его интервью журналисту Юрию Смирнову в рамках проекта «Исландия». Журналист прямо спросил у главного санврача, предлагали ли ему в Офисе президента баллотироваться в мэры.
«Я думаю, придет то время, когда я скажу ответ на этот вопрос… Вы бы хотели, чтобы мне предложили идти в мэры Киева?» — сказал Ляшко. По его ответам журналисту можно судить, что в течение ближайшего месяца будет известно, пойдет ли он на выборы.
На видео — с 53-й минуты.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава фракции «слуг народа» Давид Арахамия не исключал, что партия может выдвинуть на выборы мэра Киева женщину.33
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