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Ткаченко заявил, что не против русскоязычных сериалов в Украине
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, ранее не исключавший сотрудничество украинских продюсеров с Россией, считает, что производство в Украине русскоязычных сериалов идет «на благо как индустрии, так и экономики».
Об этом он заявил в эфире hromadske, комментируя заявление продюсера сериалов и фильмов телеканала «1 + 1» Елены Еремеевой о том, что мелодрамы украинском языке снимать невыгодно, а комедии — наоборот.
«Говорила она, скорее, о коммерческой составляющей сериалов, которые производятся на украинском языке. Если это украиноязычные комедии, то они, в первую очередь, реализуются в Украине», — отметил Ткаченко, добавивший, что производство большого количества сериалов — это «вопрос экономики для каналов». По его словам, Госагентство Украины по вопросам кино «практически ни копейки не вложило» в производство украиноязычных сериалов.
«К русскому языку приобщается экономика, связанная с возможностями продажи этих сериалов России. Поэтому и происходит такой дискурс о том, что русского языка слишком много в украинском телеэфире», — добавил министр.
При этом, по его словам, если продукт производится в Украине, украинскими авторами, украинским режиссерами, украинскими актерами и даже на русском языке, то это идет на благо как индустрии, так и экономики.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «слуга народа» Макс Бужанский внес в парламент законопроект, которым предлагает отменить вступивший в силу летом 2019 года Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».41
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