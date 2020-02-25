На продюсера "1+1", посмеявшуюся над украинским языком, завели дело

Украина

В Киеве следственный отдел Подольского управления полиции открыл уголовное производство в отношении продюсера сериалов и фильмов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, заявивший о сложностях с производством фильмов на украинском языке.

«Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто. По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии», — заявляла Алена Еремеева.

По информации народного депутата Украины Владимира Аьева, обратившегося в полицию по поводу возможных неправомерных действий продюсера, уголовное производство открыто по ч.1 статьи 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) УК Украины.

Санкция статьи — от штрафа (до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан) и исправительных работ (на срок до двух лет) до ограничения свободы (на срок до пяти лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (на срок до трех лет) или без такового.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на телеканал «1+1» с обысками приходила СБУ — сотрудники спецслужбы искали материалы, связанные с организацией прослушки у премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

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