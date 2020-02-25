24.32 / 24.52 26.32 / 26.64
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На продюсера "1+1", посмеявшуюся над украинским языком, завели дело

16:13 25 февраля 2020 375
Судейский молоток
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Киеве следственный отдел Подольского управления полиции открыл уголовное производство в отношении продюсера сериалов и фильмов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, заявивший о сложностях с производством фильмов на украинском языке.

«Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто. По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии», — заявляла Алена Еремеева.

По информации народного депутата Украины Владимира Аьева, обратившегося в полицию по поводу возможных неправомерных действий продюсера, уголовное производство открыто по ч.1 статьи 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) УК Украины.

Санкция статьи — от штрафа (до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан) и исправительных работ (на срок до двух лет) до ограничения свободы (на срок до пяти лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (на срок до трех лет) или без такового.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на телеканал «1+1» с обысками приходила СБУ — сотрудники спецслужбы искали материалы, связанные с организацией прослушки у премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Обыск

К сыну экс-главы Конституционного суда нагрянули с обысками: подозревают крупную аферу

Елена Михайлова Nimfa Viola

Скрепно и духовно: Путин наградил российскую порноактрису за "вклад в православное искусство"

Королева Елизавета

В пурпурном цвете: Королева Елизавета посетила штаб-квартиру контрразведки (фото, видео)

Ирадж Харирчи вытирает пот

Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер