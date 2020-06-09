«Это развитие индустрии»: Ткаченко высказался о сотрудничестве украинских продюсеров с Россией

Украина

Александр Ткаченко, за назначение которого министром культуры и информационной политики недавно проголосовала Верховная Рада, не исключает сотрудничество «кого-то из продюсеров» с Россией.

«Для себя лично исключаю. Но запретить такую ко-продукцию частным продюсерам я не могу. Если кто-то из этих продюсеров видит возможным для себя и выгодным продавать эти сериалы в Россию, юридически им это не запретишь. Это развитие украинской индустрии в первую очередь», — заявил Ткаченко в интервью изданию «LB».

Он также напомнил о поправках к закону, предусматривающему рибейты (возвраты определенных сумм зарубежным компаниям, которые будут снимать фильмы в Украине), однако добавил, что выступает категорически против того, чтобы «эти рибейты использовались для россиян».

«Я бы очень хотел видеть очередь из западных продюсеров, которые захотят здесь снимать. Но пока даже физически это трудно представить. Сейчас надо принять поправку, которая даст рибейтам заработать эффективно. Но я категорически против, чтобы эти рибейты использовались для россиян», — сказал Ткаченко.

Журналисты издания поинтересовались у бывшего генпродюсера «1+1» сотрудничеством с Россией в разгар войны на Донбассе. В частности, речь шла о сериале «Ментовские войны. Киев», снятом в 2017 году, и том, является ли он римейком российского «Ментовские войны».



«Это не римейк. Мы покупали права на сценарий», — заявил Ткаченко. «То есть украинская компания во время войны с Россией заплатила российской компании за сценарий?» — уточнил журналист. «Да», — ответил министр культуры и информационной политики.

При этом Ткаченко, заявивший, что у него богатый опыт съемок сериалов, в том числе для российских телеканалов, сказал, что в апреля 2014 года он «из этого бизнеса вышел».

«Я не знаю, кто еще из продюсеров прекратил сотрудничество с россиянами. Но это было мое сознательное решение. С другой стороны, я считаю, что если есть хорошие сценарии, они независимо от географии — в Америке, Бразилии или даже в России. И мы можем снимать с ними здесь, в Украине, с украинскими актерами, с украинскими режиссерами, вкладывая средства в украинскую экономику, в украинский талант. Я не вижу в этом проблемы», — заявил Александр Ткаченко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ткаченко считает, что факт запрета въезда в Украину иностранного актера не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы, в которых принимали участие этот человек, был запрещен.

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