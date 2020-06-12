Стало известно, когда в Киеве откроются рестораны и кафе

Украина

В Киеве, где как и в восьми областях, ухудшились показатели с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, обслуживание в помещениях ресторанов и кафе смогут начать в первый день, когда показатели эпидемиологической ситуации в городе будут отвечать установленным правительством нормам.

Об этом заявил советник столичного городского головы Владимир Бондаренко, сообщают в КГГА. «Кабинет Министров Украины четко определил, при каких условиях возможен 3-й этап послаблений карантина. Первый показатель — инцидентность (количество заболевших за 7 дней не может превышать 12 на 100 тысяч населения) — превышает тот, который указан в постановлении правительства».

По словам советника мэра, для начала работы заведений общественного питания в полном объеме, а не только на открытых площадках, необходимо, чтобы в Киеве за сутки фиксировалось не более 50 новых подтвержденных случаев COVID-19.

В то же время в эфире телеканала «Украина 24» он не исключил, что в столице могут усилить карантинные меры: «По состоянию на сегодня мы находимся посередине между желтым и черным сценарием. Это означает, что болезнь входит в новый пик, не выйдя еще до конца из предыдущего… Город точно не готов к следующим этапам, которые были запланированы правительством 5 и 10 июня».

Речь идет не только об обслуживании посетителей в помещениях баров и ресторанов, но и о проведении массовых мероприятий с количеством людей из расчета один человек на пять квадратных метров, об открытии учреждений культуры.

По словам Владимира Бондаренко, в пятницу, 12 июня, столичный штаб по чрезвычайным ситуациям будет принимать решение по карантину, который могут ужесточить.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро 12 июня в Украине зафиксированы 683 новых заболеваний коронавирусной инфекцией. Из них 95 — в Киеве.

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