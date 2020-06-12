- 10:16 Стало известно, когда в Киеве откроются рестораны и кафе
- 09:58 Омелян назвал причину обысков у него дома
- 09:58 В США начали испытания «коктейля антител», который может лечить и предотвращать заболевание COVID-19
- 09:47 В Словакии вооруженный ножом парень ворвался в школу, убил одного человека и ранил пятерых
- 09:36 На Донбассе ВСУ вывели из строя как минимум 16 боевиков
- 09:18 Из-за COVID-19 украинцы задумались о здоровом образе жизни: сделано интересное наблюдение
- 09:17 Лучшую подругу Меган Маркл уволили за расизм
- 09:16 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 09:14 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:13 Есть признаки того, что Россия хочет закончить войну на Донбассе: в Украине сделали громкое заявление
- 08:57 Вдова китайского врача, который первым сообщил о коронавирусе, родила здорового ребенка
- 08:50 Ткаченко заявил, что не против русскоязычных сериалов в Украине
Стало известно, когда в Киеве откроются рестораны и кафе
В Киеве, где как и в восьми областях, ухудшились показатели с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, обслуживание в помещениях ресторанов и кафе смогут начать в первый день, когда показатели эпидемиологической ситуации в городе будут отвечать установленным правительством нормам.
Об этом заявил советник столичного городского головы Владимир Бондаренко, сообщают в КГГА. «Кабинет Министров Украины четко определил, при каких условиях возможен 3-й этап послаблений карантина. Первый показатель — инцидентность (количество заболевших за 7 дней не может превышать 12 на 100 тысяч населения) — превышает тот, который указан в постановлении правительства».
По словам советника мэра, для начала работы заведений общественного питания в полном объеме, а не только на открытых площадках, необходимо, чтобы в Киеве за сутки фиксировалось не более 50 новых подтвержденных случаев COVID-19.
В то же время в эфире телеканала «Украина 24» он не исключил, что в столице могут усилить карантинные меры: «По состоянию на сегодня мы находимся посередине между желтым и черным сценарием. Это означает, что болезнь входит в новый пик, не выйдя еще до конца из предыдущего… Город точно не готов к следующим этапам, которые были запланированы правительством 5 и 10 июня».
Речь идет не только об обслуживании посетителей в помещениях баров и ресторанов, но и о проведении массовых мероприятий с количеством людей из расчета один человек на пять квадратных метров, об открытии учреждений культуры.
По словам Владимира Бондаренко, в пятницу, 12 июня, столичный штаб по чрезвычайным ситуациям будет принимать решение по карантину, который могут ужесточить.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро 12 июня в Украине зафиксированы 683 новых заболеваний коронавирусной инфекцией. Из них 95 — в Киеве.73
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Няня примотала подушку к лицу девочки и та умерла: подробности жуткой трагедии в нелегальном детсаду Запорожья
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.