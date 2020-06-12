Общество и люди

Бывший муж создательницы Гарри Поттера признал, что бил ее, но не жалеет об этом

Первый муж британской писательницы Джоан Роулинг, автора книг о Гарри Поттере, отрицает обвинения в домашнем насилии, хотя и признает, что однажды ударил ее. И, как заявил ранее злоупотреблявший наркотиками португальский журналист Жоржи Арантес в интервью изданию Daily Mail, он не сожалеет об этом. При этом, по его словам, их брак вовсе не был «полон насилия», и он не обходился с женой плохо постоянно.

52-летний Жоржи также выразил недовольство тем, что экс-супруга «втянула его в это дело». И что он не имеет никакого отношения к трансфобии и транссексуалам.

Ранее 54-летняя Роулинг, рассказывая о своем отношении к проблеме трансгендеров, сообщила, что пережила в молодости сексуальное насилие о также, что страдала от домашнего насилия в первом браке, из которого она с трудом сумела выбраться.

«Теперь я замужем за действительно хорошим и принципиальным человеком, я защищена и чувствую себя в безопасности, на что раньше не могла и надеяться», — рассказала Роулинг.

За Арантеса Джоан вышла замуж в 1992 году. Позже она рассказывала, что он выгнал их с ребенком из квартиры, когда их дочери Джессике было два месяца. В 1995 году они официально развелись, хотя фактически их брак продержался только 13 месяцев.

В 2001 году Джоан, уже будучи знаменитостью, вышла замуж за врача-анестезиолога Нила Мюррея, который младше нее на пять лет. В 2003 году она родила ему сына Дэвида, а в 2005-м — дочь Маккензи.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», писательницу осудили за высказывания о трансгендерах и обвинили в трансфобии.



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