- 11:47 Дипломатов страны-оккупанта в Украине "поздравили" с днем России
- 11:41 Доллар дешевеет, а евро дорожает: как новая волна пандемии может повлиять на курсы валют
- 11:29 Матери пленных устроили "лежачий пикет" под офисом Зеленского
- 11:19 В Польше объявлены в розыск три украинки, грубо нарушившие карантин
- 11:04 Наглости нет границ: в Киеве "герой парковки" своим джипом занял весь тротуар
- 11:03 В каких случаях коммунальщики могут отключить должнику воду или отопление: советы юриста
- 10:48 Поляк незаконно перешел границу, чтобы попасть в Украину на заработки
- 10:39 Как заподозрить болезнь по отекам: советы врача
- 10:16 Стало известно, когда в Киеве откроются рестораны и кафе
- 09:58 Омелян назвал причину обысков у него дома
- 09:58 В США начали испытания «коктейля антител», который может лечить и предотвращать заболевание COVID-19
- 09:47 В Словакии вооруженный ножом парень ворвался в школу, убил одного человека и ранил пятерых
Бывший муж создательницы Гарри Поттера признал, что бил ее, но не жалеет об этом
Первый муж британской писательницы Джоан Роулинг, автора книг о Гарри Поттере, отрицает обвинения в домашнем насилии, хотя и признает, что однажды ударил ее. И, как заявил ранее злоупотреблявший наркотиками португальский журналист Жоржи Арантес в интервью изданию Daily Mail, он не сожалеет об этом. При этом, по его словам, их брак вовсе не был «полон насилия», и он не обходился с женой плохо постоянно.
52-летний Жоржи также выразил недовольство тем, что экс-супруга «втянула его в это дело». И что он не имеет никакого отношения к трансфобии и транссексуалам.
Ранее 54-летняя Роулинг, рассказывая о своем отношении к проблеме трансгендеров, сообщила, что пережила в молодости сексуальное насилие о также, что страдала от домашнего насилия в первом браке, из которого она с трудом сумела выбраться.
«Теперь я замужем за действительно хорошим и принципиальным человеком, я защищена и чувствую себя в безопасности, на что раньше не могла и надеяться», — рассказала Роулинг.
За Арантеса Джоан вышла замуж в 1992 году. Позже она рассказывала, что он выгнал их с ребенком из квартиры, когда их дочери Джессике было два месяца. В 1995 году они официально развелись, хотя фактически их брак продержался только 13 месяцев.
В 2001 году Джоан, уже будучи знаменитостью, вышла замуж за врача-анестезиолога Нила Мюррея, который младше нее на пять лет. В 2003 году она родила ему сына Дэвида, а в 2005-м — дочь Маккензи.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», писательницу осудили за высказывания о трансгендерах и обвинили в трансфобии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Есть признаки того, что Россия хочет закончить войну на Донбассе: в Украине сделали громкое заявление
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт