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Коби Брайант посмертно удостоен престижной награды (фото)
Американский баскетболист Коби Брайант и после своей смерти в январе этого года в результате падения вертолета продолжает собирать награды.
Пятикратный чемпион НБА и обладатель множества индивидуальных достижений был посмертно удостоен престижной премии «Эмми» за вклад в развитие Лос-Анджелеса. «Телевизионная академия с радостью сообщает, что легенда баскетбола и филантроп Коби Брайант получил награду Эмми», — говорится в сообщении организации.
The Television Academy is pleased to announce that basketball legend and philanthropist Kobe Bryant is the recipient of the 72nd Los Angeles Area Emmy® Governors Award. https://t.co/Yg71W1yFA7— Television Academy (@TelevisionAcad) June 11, 2020
Photo by Andrew D. Bernstein/Bernstein Associates, Inc. pic.twitter.com/I2qUWy2V0h
Официально награда будет посмертно присуждена баскетболисту 18 июля, когда пройдет 72-я по счету церемония вручения «Эмми».
Напомним, что Коби Брайант выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на протяжении 20 лет. Всю карьеру легендарный баскетболист посвятил одному клубу — «Лос-Анджелес Лейкерс».
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