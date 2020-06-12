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Спорт

Коби Брайант посмертно удостоен престижной награды (фото)

11:42 12 июня 2020
Коби Брайант

Американский баскетболист Коби Брайант и после своей смерти в январе этого года в результате падения вертолета продолжает собирать награды.

Пятикратный чемпион НБА и обладатель множества индивидуальных достижений был посмертно удостоен престижной премии «Эмми» за вклад в развитие Лос-Анджелеса. «Телевизионная академия с радостью сообщает, что легенда баскетбола и филантроп Коби Брайант получил награду Эмми», — говорится в сообщении организации.

Официально награда будет посмертно присуждена баскетболисту 18 июля, когда пройдет 72-я по счету церемония вручения «Эмми».

Напомним, что Коби Брайант выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на протяжении 20 лет. Всю карьеру легендарный баскетболист посвятил одному клубу — «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Коби Брайант занял пятое место в списке лучших спортсменов XXI столетия.

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