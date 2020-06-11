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Спорт

Роналду и Месси далеки от вершины: названы лучшие спортсмены XXI века (фото, видео)

21:40 11 июня 2020
Криштиану Роналду и Лионель Месси

Популярная газета Marca составила топ-100 лучших спортсменов XXI века.

На вершину рейтинга журналисты поставили 23-кратного олимпийского чемпиона американца Майкла Фелпса, страдавшего от депрессии во время карантина. «Балтиморская пуля», как прозвали пловца, завершил карьеру в 2016-м, но его рекорд по количеству золотых медалей (23) и общему количеству наград (28) на Олимпиадах побить пока что никому не удалось. И навряд ли в скором будущем удастся…

На второй строчке издание разместило восьмикратного олимпийского чемпиона ямайца Усэйна Болта, в мае нынешнего года впервые ставший отцом. До сих пор его рекорды на дистанциях в 100 и 200 метров, установленные в 2009 году, остаются недостижимыми для легкоатлетов.

Замыкает тройку лидеров 20-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» Роджер Федерер, ставший самым высокооплачиваемым спортсменом мира по итогам 2019 года. К слову, после недавно перенесенной операции на колене у швейцарца возникли проблемы в реабилитации, и ему пришлось провести дополнительную артроскопию, из-за чего остаток сезона титулованный теннисист вынужден будет пропустить.

Также в топ-10 лучших спортсменов вошли теннисист Рафаэль Надаль, баскетболист Коби Брайант, погибший в январе нынешнего года в результате крушения вертолета, гольфист Тайгер Вудс, футболист Лионель Месси, гонщик Льюис Хэмилтон, мотогонщик Валентино Росси и еще один футболист Криштиану Роналду.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров-любителей в истории.

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