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Подтоплены десятки домов: в сети показали фото последствий стихии в Закарпатье
Мощные ливни, продолжающиеся последнее время заливать западные области Украины, наделали немало бед в Закарпатской области. Ранее сильный ливень с градом прошел в Львовской области.
Мощный ливень стал причиной подтопления более 40 домов в закарпатском селе Приборжавское, а также разрушения четырех мостовых переходов и 100 метров береговой линии потока Мочарный.
Как сообщают в Довжанской объединенной территориальной общине, из-за непогоды разрушилось около двух километров дорожного покрытия, что затруднило подъезд Свято-Серафимовскому женскому монастырю.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попало видео ливня с градом, который прошел в Днепре. На землю падали обломки льда размером с перепелиное яйцо.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...