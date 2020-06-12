Происшествия

Подтоплены десятки домов: в сети показали фото последствий стихии в Закарпатье

Мощные ливни, продолжающиеся последнее время заливать западные области Украины, наделали немало бед в Закарпатской области. Ранее сильный ливень с градом прошел в Львовской области.

Мощный ливень стал причиной подтопления более 40 домов в закарпатском селе Приборжавское, а также разрушения четырех мостовых переходов и 100 метров береговой линии потока Мочарный.

Как сообщают в Довжанской объединенной территориальной общине, из-за непогоды разрушилось около двух километров дорожного покрытия, что затруднило подъезд Свято-Серафимовскому женскому монастырю.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попало видео ливня с градом, который прошел в Днепре. На землю падали обломки льда размером с перепелиное яйцо.



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