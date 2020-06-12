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Солист БЕZ ОБМЕЖЕНЬ снял свою жену в горячем клипе (видео)
Рок-группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ представила горячий клип на песню «Не мовчи». Это самое откровенное видео в истории коллектива. Впервые Сергей Танчинец на роль главной героини пригласил свою жену Анну. Музыкант говорит, что этот клип — призыв к настоящей любви, искренности и откровенности друг с другом.
История Сергея и Анны, воспитывающих двоих детей, показывает, что со временем отношения становят только крепче, приобретают новые краски. Свои чувства и эмоции супруги перенесли в клип.
«Это клип, в котором нет места игре. Только настоящие, искренние чувства и уникальная история двух влюбленных. Нам было важно оказать каждую эмоцию так, как она есть, чтобы вы прожили ее вместе с нами», — сказал Сергей Танчинец, представляя видео.
Режиссером видео выступила Елена Винярская.
«Не мовчи» — это испытание любви, настоящий вызов. Умение вовремя сказать, с чем не согласен. Это страсть, уважение и нежнейшие чувства друг к другу", — поделилась Елена.
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