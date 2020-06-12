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Здоровье и медицина

На крупном заводе в Харькове вспышка коронавируса, есть первая жертва

14:47 12 июня 2020
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На харьковском госпредприятии Завод «Электротяжмаш» (Харьков) с начала пандемии коронавирусной инфекции заболели уже 23 сотрудника. При этом один пациент умер. Об этом сообщает издание Харків Times.

По словам начотдела Управления Госпродпотребслужбы в Харькове Ирины Зубковой, летальный случай произошел из-за того, что заболевший мужчина долго не обращался за помощью.

«Заболевший поступил в больницу 17.04 в 4 утра и через несколько часов умер. Там была поздняя госпитализация», — сказала Зубкова.

Она добавила, что подобная ситуация с заболеваемостью коронавирусом сложилась и на других предприятиях Харькова. Так, в ЧАО «Харьковский плиточный завод» уже 18 случаев заболевания COVID-19, в том числе один летальный. С конца мая начали диагностировать коронавирус у сотрудников ГП «Завод имени В.А. Малышева». Заболели восемь сотрудников этого предприятия.

По словам Ирины Зубковой, на предприятиях Харькова новые случаи заболевания COVID-19 бывают практически каждый день.

«Если есть возможность работать, надо работать. Но при этом соблюдать все предписания, выданные Главным санитарным врачом Украины. В них детально рассказано, как в условиях карантина следует организовать производственный процесс, транспортные перевозки и многое другое. Такое впечатление, что в городе Харькове кое-кто решил, что карантин закончился, а он не закончился», — подчеркнула Зубкова.

Ранее сообщалось, что в Украине COVID-19 вспыхнул с новой силой.

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