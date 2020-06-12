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Мангер давит на свидетелей, его доставят в суд принудительно, — СМИ
Печерский районный суд Киева разрешил принудительный привод главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.
По информации источника РБК-Украина в прокуратуре, обвинение просит арестовать Мангера за давление на свидетелей.
«Суд сегодня (12 июня. Ред.) разрешил принудительный привод», — сообщил он журналистам.
31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк — советника мэра Херсона и городскую активистку — облили концентрированной кислотой. Женщина получила сильные ожоги и спустя 5 месяцев скончалась в больнице.
Как сообщали «ФАКТЫ», расследование дела Гандзюк в связи с появлением новых обстоятельств продлили до 29 июля. А 25 мая суд оставил под стражей еще одного подозреваемого в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк — Алексея Левина (Москаленко), которого накануне экстрадировали из Болгарии.
Напомним, по делу Гандзюк уже осуждены пятеро человек: организатор и четверо его соучастников. Приговоры варьировались от трех до 6,5 лет лишения свободы.
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